Бундестаг не видит возможностей быстро усилить украинскую ПВО: передали все, что смогли

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия уже передала Украине всё, что могла, и не располагает неиспользованными ресурсами для оперативного укрепления украинной противовоздушной обороны перед зимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лашет заявил 15 октября в комментарии для Welt TV.

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Лашет не видит дополнительных ресурсов для укрепления ПВО Украины

Отвечая на вопрос о возможностях Германии оказать Украине дополнительную помощь для защиты от воздушных атак, Лашет сообщил, что таких ресурсов больше нет.

"На мой взгляд, таких возможностей нет. Мы передали все, что возможно, для поддержки Украины", - сказал он.

По словам политика, Европейский совет также работает над вопросом помощи Украине на зимний период. В то же время он не видит неиспользованных возможностей, которые федеральное правительство могло бы быстро задействовать для дополнительной поддержки.

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Германия призывает определить приоритеты и искать путь к миру

Говоря о финансовых обязательствах Германии по восстановлению Украины, Лашет обратил внимание на противоречие между призывами увеличить расходы на оборону и поддержку Украины и требованиями Берлина существенно сократить бюджет Европейского Союза.

Политик призвал реалистично оценивать имеющиеся ресурсы и определять приоритеты.

"Сейчас мы должны сделать все возможное, в том числе на дипломатическом уровне, чтобы положить конец этой войне, ведь и наши ресурсы не безграничны", - заявил Лашет.

Ранее мы писали, что из 100 млрд евро, о которых заявляло правительство Германии, непосредственно Украине было направлено лишь 41,7 млрд евро.

Об этом свидетельствует новый отчет в исследовании Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

Большая часть заявленных средств, а именно 35,9 млрд евро, была потрачена непосредственно в Германии.