Бундестаг не бачить можливостей швидко посилити українську ППО: Передали все, що змогли

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Армін Лашет заявив, що Німеччина вже передала Україні все, що могла, і не має невикористаних ресурсів для швидкого посилення української протиповітряної оборони перед зимою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лашет заявив15 жовтня в коментарі Welt TV.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лашет не бачить додаткових ресурсів для посилення ППО України

Відповідаючи на запитання про можливості Німеччини надати Україні додаткову допомогу для захисту від повітряних атак, Лашет повідомив, що таких ресурсів більше немає.

"На мою думку, таких можливостей немає. Ми передали все, що можливо, для підтримки України", — сказав він.

За словами політика, Європейська рада також працює над питанням допомоги Україні на зимовий період. Водночас він не бачить невикористаних можливостей, які федеральний уряд міг би швидко залучити для додаткової підтримки.

Також читайте: Масштабують виробництво та долають бюрократію: Україна і Німеччина розкрили деталі оборонного партнерства

Німеччина закликає визначити пріоритети та шукати шлях до миру

Говорячи про фінансові зобов’язання Німеччини щодо відбудови України, Лашет звернув увагу на суперечність між закликами збільшувати витрати на оборону й підтримку України та вимогами Берліна суттєво скоротити бюджет Європейського Союзу.

Політик закликав реалістично оцінювати наявні ресурси та визначати пріоритети.

"Зараз маємо зробити все й на дипломатичному рівні, щоб завершити цю війну, адже й наші ресурси не безмежні", — заявив Лашет.

Раніше ми писали, що зі 100 млрд євро, про які заявляв уряд Німеччини, безпосередньо Україні спрямували лише 41,7 млрд євро.

Про це свідчить новий звіт в дослідженні Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

Більша частина заявлених коштів, а саме 35,9 млрд євро, була витрачена безпосередньо у Німеччині.