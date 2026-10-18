Масштабують виробництво та долають бюрократію: Україна і Німеччина розкрили деталі оборонного партнерства

Український та німецький оборонно-промислові комплекси переходять від точкової допомоги до масштабної виробничої кооперації. Наступного року обсяг спільних проєктів під патронатом NAUDI перевищить 3 мільярди євро, а головними завданнями сторони називають прискорення бюрократичних процедур, запуск спільних підприємств і масштабування виробництва для безпеки всієї Європи.

Про це йшлося під час конференції-зустрічі делегацій оборонних підприємств України та Німеччини, що відбулася у Києві за організації Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

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Інновації та захист Європи: чому Німеччина зацікавлена в українському ОПК

Голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський розпочав виступ із подяки іноземним партнерам, які особисто прибули до Києва під час війни.

"Для перемоги нам дуже важливі фінанси та зброя. Але не менш важливим є те, що Росія вас не злякала і ви перебуваєте тут, разом із нами, у країні, яка протистоїть російському терору. За останні три роки NAUDI пройшла шлях від перших виставок до діючих проєктів на сотні мільйонів євро. А обсяг спільних проєктів, запланованих на наступний рік за нашої участі, перевищує 3 мільярди євро", - наголосив очільник NAUDI.

Сергій Пашинський підкреслив, що українські підприємства вже випробовують нові спільні розробки зброї, та гарантував повний захист і підтримку будь-яким новим проєктам, започаткованим між компаніями двох країн.

Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас розповів про практичний досвід створення спільних продуктів з німецьким бізнесом, зокрема про розробку медичної евакуаційної машини та техніки на шасі Mercedes-Benz.

"Основні труднощі, з якими ми стикаємося, мають суто технічний і процедурний характер - це узгодження вимог українських військових із німецькими стандартами. Ми прагнемо поглиблювати кооперацію та створювати спільні підприємства у кожному нашому продуктовому сегменті. Ми хочемо, щоб Європа слухала Україну і вчилася на нашому досвіді. Не потрібно чекати, поки вам доведеться отримувати такий самий досвід самостійно. Це партнерство, яке дає німецькі технології Україні та унікальний бойовий досвід Німеччині", - підкреслив Бельбас.

Голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK) Райнер Перау звернув увагу на регуляторні перепони та бюрократію, які присутні в обох країнах.

"У Німеччині дуже багато бюрократії. В Україні деякі процеси цифровізовані та простіші, але кількість документів для окремих процедур залишається великою. Для подолання цих бар’єрів ми створюємо німецько-українську робочу групу з питань оборонної промисловості, до якої вже входять близько 35 компаній. Ми готуємо дорожню карту, щоб точково вирішувати проблеми, які заважають бізнесу".

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров зауважив, що ринковим двигуном співпраці є конкретні успішні кейси, особливо за участі гнучкого малого та середнього бізнесу.

"Українські компанії можуть допомогти німецьким партнерам саме з масштабуванням виробництва. Можна мати чудову технологію, але випускати її в кількості, яка не відповідає масштабам сучасної війни. Українська сторона дає можливість швидко переходити від поодиноких розробок до масового випуску, тоді як німецькі компанії надають технології, компетенції та доступ до нових ресурсів", - підсумував Гончаров.

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