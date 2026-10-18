Расширяют производство и преодолевают бюрократию: Украина и Германия раскрыли детали оборонного партнерства

Украинский и немецкий оборонно-промышленные комплексы переходят от точечной помощи к масштабному производственному сотрудничеству. В следующем году объем совместных проектов под патронатом NAUDI превысит 3 миллиарда евро, а главными задачами стороны называют ускорение бюрократических процедур, запуск совместных предприятий и наращивание производства для обеспечения безопасности всей Европы.

Об этом шла речь во время конференции-встречи делегаций оборонных предприятий Украины и Германии, которая состоялась в Киеве при организации Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI),передает Цензор.НЕТ.

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Инновации и защита Европы: почему Германия заинтересована в украинском ОПК

Председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский начал выступление с благодарности иностранным партнерам, которые лично прибыли в Киев во время войны.

"Для победы нам очень важны финансы и оружие. Но не менее важно то, что Россия вас не запугала и вы находитесь здесь, вместе с нами, в стране, которая противостоит российскому террору. За последние три года NAUDI прошла путь от первых выставок до действующих проектов на сотни миллионов евро. А объем совместных проектов, запланированных на следующий год с нашим участием, превышает 3 миллиарда евро", - подчеркнул глава NAUDI.

Сергей Пашинский подчеркнул, что украинские предприятия уже испытывают новые совместные разработки оружия, и гарантировал полную защиту и поддержку любым новым проектам, запущенным между компаниями двух стран.

Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбасрассказал о практическом опыте создания совместных продуктов с немецким бизнесом, в частности о разработке медицинской эвакуационной машины и техники на шасси Mercedes-Benz.

"Основные трудности, с которыми мы сталкиваемся, носят чисто технический и процедурный характер — это согласование требований украинских военных с немецкими стандартами. Мы стремимся углублять кооперацию и создавать совместные предприятия в каждом нашем продуктовом сегменте. Мы хотим, чтобы Европа прислушивалась к Украине и училась на нашем опыте. Не нужно ждать, пока вам придется приобретать такой же опыт самостоятельно. Это партнерство, которое дает Украине немецкие технологии, а Германии - уникальный боевой опыт", - подчеркнул Бельбас.

Председатель правления Немецко-украинской промышленно-торговой палаты (AHK) Райнер Перау обратил внимание на регуляторные барьеры и бюрократию, присутствующие в обеих странах.

"В Германии очень много бюрократии. В Украине некоторые процессы оцифрованы и проще, но количество документов для отдельных процедур остается большим. Для преодоления этих барьеров мы создаем германско-украинскую рабочую группу по вопросам оборонной промышленности, в которую уже входят около 35 компаний. Мы готовим дорожную карту, чтобы точечно решать проблемы, мешающие бизнесу".

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил, что рыночным двигателем сотрудничества являются конкретные успешные кейсы, особенно с участием гибкого малого и среднего бизнеса.

"Украинские компании могут помочь германским партнерам именно с масштабированием производства. Можно обладать превосходной технологией, но выпускать ее в количестве, не соответствующем масштабам современной войны. Украинская сторона даёт возможность быстро переходить от единичных разработок к массовому выпуску, тогда как немецкие компании предоставляют технологии, компетенции и доступ к новым ресурсам", - подытожил Гончаров.

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