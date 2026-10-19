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Новини Знищення російських безпілотників
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Мобільна вогнева група Нікопольської зенітної бригади збила два російські безпілотники S8000 "Бандероль". ВIДЕО

Мобільна вогнева група 301-ї зенітної ракетної Нікопольської бригади знищила два російські ударні безпілотники S8000 "Бандероль" під час відбиття повітряної атаки 18 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи оприлюднили українські зенітники.

За інформацією військових, обидві повітряні цілі були успішно перехоплені та знищені розрахунком мобільної вогневої групи.

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Автор: 

ППО (4576) знищення (11357) Нікополь (1589) Дніпропетровська область (5375) Нікопольський район (897) бандероль ракета (23)
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