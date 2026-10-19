Мобільна вогнева група Нікопольської зенітної бригади збила два російські безпілотники S8000 "Бандероль". ВIДЕО
Мобільна вогнева група 301-ї зенітної ракетної Нікопольської бригади знищила два російські ударні безпілотники S8000 "Бандероль" під час відбиття повітряної атаки 18 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи оприлюднили українські зенітники.
За інформацією військових, обидві повітряні цілі були успішно перехоплені та знищені розрахунком мобільної вогневої групи.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль