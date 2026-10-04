Війська РФ вдарили з артилерії по Нікополю: одна людина загинула, ще один чоловік - у важкому стані
Сьогодні, 4 жовтня, російські війська завдали удару з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, через ворожу атаку загинула одна людина, ще одна дістала поранень.
64-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Що передувало
Нагадаємо, зранку 4 жовтня 2026 року ворог завдав удару по середмістю Дніпра.
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