Війська РФ вдарили з артилерії по Нікополю: одна людина загинула, ще один чоловік - у важкому стані

Сьогодні, 4 жовтня, російські війська завдали удару з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, через ворожу атаку загинула одна людина, ще одна дістала поранень.

64-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 4 жовтня 2026 року ворог завдав удару по середмістю Дніпра.

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