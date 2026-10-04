Ворог завдав удару по компанії зв’язку у середмісті Дніпра: спалахнула пожежа (оновлено). ФОТО

Зранку 4 жовтня 2026 року ворог завдав удару по середмістю Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Ганжа повідомив, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.

На місці працюють усі екстрені служби.

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