Ворог завдав удару по компанії зв’язку у середмісті Дніпра: спалахнула пожежа (оновлено). ФОТО
Зранку 4 жовтня 2026 року ворог завдав удару по середмістю Дніпра.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Згодом Ганжа повідомив, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.
На місці працюють усі екстрені служби.
Новина оновлюватиметься
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