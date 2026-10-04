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Новини Атака безпілотників на Дніпро
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Ворог завдав удару по компанії зв’язку у середмісті Дніпра: спалахнула пожежа (оновлено). ФОТО

Зранку 4 жовтня 2026 року ворог завдав удару по середмістю Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ

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Перші деталі

"Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.

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Удар по Дніпру 4 жовтня

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Ганжа повідомив, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.

На місці працюють усі екстрені служби.

удар по дніпру

Новина оновлюватиметься

Автор: 

Дніпро (3193) обстріл (37132) Дніпропетровська область (5324) Дніпровський район (522)
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