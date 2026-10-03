Обстріли областей України: загинули щонайменше 5 людей, ще 74 постраждали. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби завдавали ударів по низці областей України. Ворог застосовував ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію, авіабомби та ракети. Є загиблі, десятки поранених і значні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дніпропетровщина: четверо постраждалих

На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували три райони області дронами та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа

У Дніпрі ворог влучив у багатоповерхівку та бізнес-центр, виникли пожежі. Постраждали чотири жінки віком 55, 62, 77 та 88 років. Від госпіталізації вони відмовилися.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок, автомобілі та сонячні панелі.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду, пошкоджено інфраструктуру.

Харківщина: п'ятеро загиблих і 49 постраждалих

Протягом доби російських ударів зазнали Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак загинули п'ятеро людей, ще 49 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули дві жінки віком 66 та 80 років. Серед 42 постраждалих - троє дітей.

Також загиблі та поранені є в інших районах області. Зокрема, загинули чоловіки у Сковородинівці, на дорозі між Довжиком і Миронівкою та в Руській Лозовій.

Росіяни застосували по області шість КАБів, один "Ланцет", два БпЛА "Молнія", 17 FPV-дронів та близько 100 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено 23 приватні будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, сім автомобілів та електромережі. Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Херсонщина: четверо поранених

На Херсонщині під російськими авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували десятки населених пунктів і Херсон, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти били по житлових кварталах та критичній і соціальній інфраструктурі. Пошкоджено п'ять приватних будинків, поштове відділення та автомобіль.

Уночі росіяни атакували безпілотниками об'єкт інфраструктури у Корабельному районі Херсона. Також під удар потрапила Чорнобаївська громада, де пошкоджено приватний будинок та виникла пожежа.

У Лиманці FPV-дрон влучив у приватний будинок. В Антонівці російські війська застосували РСЗВ та артилерію.

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За добу через російську агресію на Херсонщині поранено чотирьох людей.

Миколаїв: троє постраждалих після масованого удару

Миколаїв російські війська атакували ударними БпЛА типу Shahed та балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Постраждали троє чоловіків віком 21, 47 та 62 роки. Двоє з них станом на ранок перебувають у лікарні у тяжкому стані, ще один лікується амбулаторно.

Пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру, зокрема адміністративну будівлю, виробничі й складські приміщення, багатоповерхівку, приватний будинок, офіс, готельно-ресторанний комплекс, автомобілі та СТО.

Запорізька область: 737 обстрілів за добу

Упродовж доби російські війська завдали 737 обстрілів по 55 населених пунктах Запорізької області, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Ворог здійснив 20 авіаударів, 572 атаки БпЛА, один обстріл із РСЗВ та 144 артилерійські удари.

У Запорізькому районі постраждали двоє людей.

Окремо повідомлялося про удар по території пожежно-рятувального підрозділу. Російські військові атакували його, коли рятувальники збиралися на виклик. Один рятувальник зазнав травм і отримує медичну допомогу.

Сумщина: двоє цивільних поранені

На Сумщині протягом доби зафіксували понад 40 обстрілів 14 населених пунктів у дев'яти територіальних громадах, повідомили в ОВА.

У Сумській громаді внаслідок влучання російського дрона травмовано 46-річного чоловіка. У Бездрицькій громаді через атаку БпЛА постраждав 31-річний чоловік.

Під ударами були Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Бездрицька, Миколаївська сільська, Есманьська, Глухівська, Новослобідська та Великописарівська громади.

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Пошкоджено житлові будинки, багатоповерхівки, нежитлові будівлі, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Чернігівщина: 38 вибухів на прикордонні

Протягом 2 жовтня російські війська атакували три прикордонні громади Чернігівщини - Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську, повідомила "Суспільному" речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова

Під вогнем опинилися щонайменше п'ять сіл, де загалом пролунали 38 вибухів.

Росіяни застосовували FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, БпЛА "Молнія", міномети та скидали вибухові пристрої з безпілотників.

Донеччина: щонайменше 10 поранених

На Донеччині за 2 жовтня поліція зафіксувала 1 342 обстріли по лінії фронту та житловому сектору, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

У Краматорську поранено дев'ять людей. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, адміністративні будівлі, підприємство, супермаркет, автобус, автомобілі та гаражі.

У Слов'янську внаслідок атаки російських безпілотників поранено цивільну людину. Пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки, автомобіль та нежитлове приміщення.

Загалом унаслідок російських атак на Донеччині пошкоджено 45 цивільних об'єктів, серед них 18 житлових будинків.