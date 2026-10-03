Обстрелы областей Украины: погибли как минимум 5 человек, еще 74 пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по ряду областей Украины. Враг применял ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию, авиабомбы и ракеты. Есть погибшие, десятки раненых и значительные повреждения гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Днепропетровская область: четверо пострадавших

В Днепропетровской области российские войска более 10 раз атаковали три района области с помощью дронов и артиллерии, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа

В Днепре враг попал в многоэтажный дом и бизнес-центр, возникли пожары. Пострадали четыре женщины в возрасте 55, 62, 77 и 88 лет. От госпитализации они отказались.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады. Повреждены частный дом, автомобили и солнечные панели.

В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую громаду, инфраструктура повреждена.

Харьковская область: пять погибших и 49 пострадавших

В течение суток российским ударам подверглись Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате атак погибли пять человек, еще 49 пострадали, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Харькове погибли две женщины в возрасте 66 и 80 лет. Среди 42 пострадавших — трое детей.

Также есть погибшие и раненые в других районах области. В частности, погибли мужчины в Сковородиновке, на дороге между Довжиком и Мироновкой и в Русской Лозовой.

Россияне применили в области шесть КАБ, один "Ланцет", два БПЛА "Молния", 17 FPV-дронов и около 100 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждены 23 частных дома, учебное заведение, офисные здания, семь автомобилей и электросети. Повреждения также зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Херсонская область: четверо раненых

В Херсонской области под российскими авиационными, дронными и артиллерийскими ударами оказались десятки населенных пунктов и сам Херсон, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты наносили удары по жилым кварталам, а также по критической и социальной инфраструктуре. Повреждены пять частных домов, почтовое отделение и автомобиль.

Ночью россияне атаковали беспилотниками объект инфраструктуры в Корабельном районе Херсона. Также под удар попала Чернобаевская община, где был поврежден частный дом и возник пожар.

В Лиманке FPV-дрон попал в частный дом. В Антоновке российские войска применили РСЗО и артиллерию.

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За сутки из-за российской агрессии в Херсонской области ранены четыре человека.

Николаев: трое пострадавших после массированного удара

В Николаеве российские войска атаковали ударными БПЛА типа Shahed и баллистической ракетой "Искандер-М", сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

Пострадали трое мужчин в возрасте 21, 47 и 62 лет. Двое из них по состоянию на утро находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще один лечится амбулаторно.

Повреждены портовая и гражданская инфраструктура, в частности административное здание, производственные и складские помещения, многоэтажный дом, частный дом, офис, гостинично-ресторанный комплекс, автомобили и СТО.

Запорожская область: 737 обстрелов за сутки

За сутки российские войска нанесли 737 обстрелов по 55 населенным пунктам Запорожской области, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

Враг нанес 20 авиаударов, 572 атаки БПЛА, один обстрел из РСЗО и 144 артиллерийских удара.

В Запорожском районе пострадали два человека.

Отдельно сообщалось об ударе по территории пожарно-спасательного подразделения. Российские военные атаковали его, когда спасатели собирались на вызов. Один спасатель получил травмы и находится на лечении.

Сумская область: двое гражданских ранены

В Сумской области за сутки зафиксировали более 40 обстрелов 14 населенных пунктов в девяти территориальных громадах, сообщили в ОГА.

В Сумской общине в результате попадания российского дрона получил травмы 46-летний мужчина. В Бездрицкой громаде из-за атаки БПЛА пострадал 31-летний мужчина.

Под обстрелами оказались Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Бездрицкая, Николаевская сельская, Эсманьская, Глуховская, Новослободская и Великописаревская громады.

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Повреждены жилые дома, многоэтажки, нежилые здания, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Черниговская область: 38 взрывов на пограничной территории

В течение 2 октября российские войска атаковали три приграничные громады Черниговской области - Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую, сообщила "Суспільному" пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова

Под обстрелом оказались как минимум пять сел, где в общей сложности прогремели 38 взрывов.

Россияне применяли FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, БПЛА "Молния", минометы и сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Донецкая область: не менее 10 раненых

В Донецкой области за 2 октября полиция зафиксировала 1 342 обстрела по линии фронта и жилому сектору, сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

В Краматорске ранены девять человек. Повреждены многоэтажные и частные дома, административные здания, предприятие, супермаркет, автобус, автомобили и гаражи.

В Славянске в результате атаки российских беспилотников ранен один мирный житель. Повреждены многоэтажный дом, два частных дома, автомобиль и нежилое помещение.

Всего в результате российских атак в Донецкой области повреждено 45 гражданских объектов, в том числе 18 жилых домов.