Сбит 131 вражеский БПЛА из 157. "Бандероли" атаковали Одесскую область, - Воздушные силы
В ночь на 3 октября 2026 года войска РФ атаковали Украину 157 ударными БПЛА типа Shahed (45 из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Последствия
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 5 точках.
Кроме того, утром враг атаковал Одесскую область барражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают в Воздушных силах.
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