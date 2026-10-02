Пилот украинского самолета сбил ракетой российский БПЛА: момент воздушного перехвата засняли очевидцы с земли

В сети опубликовали видеозапись боевого вылета украинского пилота, который ракетой сбил российский беспилотник в воздухе. Момент перехвата вражеской цели очевидцы сняли с земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно проследить практически весь финальный этап воздушного перехвата российского БПЛА.

На кадрах видно, как украинский боевой самолет приближается к беспилотнику и заходит ему в заднюю полусферу. После выхода на позицию для атаки пилот производит запуск ракеты.

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На видео хорошо виден полет ракеты в направлении российского беспилотника. Через несколько секунд она достигает цели, после чего в небе происходит взрыв.

"Наш ас на модных номерах пуском в заднюю полусферу сбивает бл#дский БПЛА москалей", - прокомментировали кадры авторы публикации.

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