Пілот українського літака ракетою збив російський БпЛА: момент повітряного перехоплення зафільмували очевидці із землі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українського пілота, який ракетою знищив російський безпілотник у повітрі. Момент перехоплення ворожої цілі очевидці зафільмували із землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна простежити практично весь фінальний етап повітряного перехоплення російського БпЛА.

На кадрах видно, як український бойовий літак наближається до безпілотника та заходить йому в задню півсферу. Після виходу на позицію для атаки пілот здійснює пуск ракети.

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На відео добре помітний політ ракети у напрямку російського безпілотника. За кілька секунд вона досягає цілі, після чого в небі стається вибух.

"Наш ас на модних номерах пуском у задню півсферу збиває бл#дський БпЛА москалів", - прокоментували кадри автори публікації.

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