Последствия обстрела Гостомеля: пожар ночью ликвидировали. ВИДЕО+ФОТО

В результате российского обстрела в Бучанском районе возникли пожары в двух складских помещениях. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе. Сейчас на местах продолжается разбор завалов и проливание конструкций", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате российского обстрела в поселке Гостомель пострадали 4 человека, среди них — ребенок.

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Ликвидация последствий обстрела

















