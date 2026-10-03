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Новости Обстрел Киевщины
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Последствия обстрела Гостомеля: пожар ночью ликвидировали. ВИДЕО+ФОТО

В результате российского обстрела в Бучанском районе возникли пожары в двух складских помещениях. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе. Сейчас на местах продолжается разбор завалов и проливание конструкций", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате российского обстрела в поселке Гостомель пострадали 4 человека, среди них — ребенок.

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Ликвидация последствий обстрела

Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады
Гостомель после обстрела РФ: спасатели тушили склады

Автор: 

Киевская область (5175) обстрел (35795) Гостомель (113) Бучанский район (273)
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