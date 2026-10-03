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Последствия обстрела Гостомеля: пожар ночью ликвидировали. ВИДЕО+ФОТО
В результате российского обстрела в Бучанском районе возникли пожары в двух складских помещениях. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях в Бучанском районе. Сейчас на местах продолжается разбор завалов и проливание конструкций", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в результате российского обстрела в поселке Гостомель пострадали 4 человека, среди них — ребенок.
Ликвидация последствий обстрела
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