42 объекта в шести районах Киевщины повреждены ударами РФ: 6 человек получили травмы

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Киевской области. За минувшие сутки известно о 6 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В результате вражеских атак повреждены 42 объекта в 6 районах области, а именно:

Обуховский район — 24 объекта: 20 частных домовладений, линия электропередачи, торговое заведение и 2 транспортных средства. Травмирован 1 человек.

Броварской район — 5 объектов: 3 частных домовладения и 2 транспортных средства. Пострадали 4 человека.

Бучанский район — 7 объектов: 5 частных домовладений и 2 транспортных средства.

Белоцерковский район — 3 объекта: 2 частных домовладения и учебное заведение.

Фастовский район — 2 объекта: производственно-хозяйственные здания.

Бориспольский район — 1 частный дом. Пострадал 1 человек.

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