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42 объекта в шести районах Киевщины повреждены ударами РФ: 6 человек получили травмы
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Киевской области. За минувшие сутки известно о 6 пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате вражеских атак повреждены 42 объекта в 6 районах области, а именно:
- Обуховский район — 24 объекта: 20 частных домовладений, линия электропередачи, торговое заведение и 2 транспортных средства. Травмирован 1 человек.
- Броварской район — 5 объектов: 3 частных домовладения и 2 транспортных средства. Пострадали 4 человека.
- Бучанский район — 7 объектов: 5 частных домовладений и 2 транспортных средства.
- Белоцерковский район — 3 объекта: 2 частных домовладения и учебное заведение.
- Фастовский район — 2 объекта: производственно-хозяйственные здания.
- Бориспольский район — 1 частный дом. Пострадал 1 человек.
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