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Новости Обстрел Киевщины
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42 объекта в шести районах Киевщины повреждены ударами РФ: 6 человек получили травмы

Последствия ударов РФ по Киевской области: что известно?

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Киевской области. За минувшие сутки известно о 6 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В результате вражеских атак повреждены 42 объекта в 6 районах области, а именно:

  • Обуховский район — 24 объекта: 20 частных домовладений, линия электропередачи, торговое заведение и 2 транспортных средства. Травмирован 1 человек.
  • Броварской район — 5 объектов: 3 частных домовладения и 2 транспортных средства. Пострадали 4 человека.
  • Бучанский район — 7 объектов: 5 частных домовладений и 2 транспортных средства.
  • Белоцерковский район — 3 объекта: 2 частных домовладения и учебное заведение.
  • Фастовский район — 2 объекта: производственно-хозяйственные здания.
  • Бориспольский район — 1 частный дом. Пострадал 1 человек.

Читайте: Вражеские атаки на Киевскую область: пострадала женщина, в пяти районах есть повреждения

Автор: 

Киевская область (5168) обстрел (35769) Белоцерковский район (73) Бориспольский район (121) Броварский район (129) Бучанский район (269) Обуховский район (79) Фастовский район (111)
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