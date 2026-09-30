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Вражеские атаки на Киевщину: пострадала женщина, в пяти районах зафиксированы повреждения
Вследствие российских атак вечером 30 сентября в Бориспольском районе Киевской области пострадала женщина.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшая женщина
"Вследствие вражеской атаки в Бориспольском районе пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь. В госпитализации она не нуждалась", — рассказал Ткаченко.
Повреждения
Также в пяти районах области зафиксированы повреждения:
- В Бучанском районе повреждены таунхаус, четыре частных дома и два автомобиля;
- в Обуховском — три частных дома;
- в Белоцерковском — два частных дома и учебное заведение;
- в Фастовском — обломки упали на производственно-хозяйственное здание;
- в Бориспольском районе — повреждено частное домовладение.
Ткаченко добавил, что пожары, возникшие вследствие атаки, ликвидированы или локализованы.
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