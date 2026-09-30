Вражеские атаки на Киевщину: пострадала женщина, в пяти районах зафиксированы повреждения

Вследствие российских атак вечером 30 сентября в Бориспольском районе Киевской области пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшая женщина

"Вследствие вражеской атаки в Бориспольском районе пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь. В госпитализации она не нуждалась", — рассказал Ткаченко.

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Повреждения

Также в пяти районах области зафиксированы повреждения:

В Бучанском районе повреждены таунхаус, четыре частных дома и два автомобиля;

в Обуховском — три частных дома;

в Белоцерковском — два частных дома и учебное заведение;

в Фастовском — обломки упали на производственно-хозяйственное здание;

в Бориспольском районе — повреждено частное домовладение.

Ткаченко добавил, что пожары, возникшие вследствие атаки, ликвидированы или локализованы.

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