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Новости Обстрел Киевщины
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Вражеские атаки на Киевщину: пострадала женщина, в пяти районах зафиксированы повреждения

обстрелы Киевской области

Вследствие российских атак вечером 30 сентября в Бориспольском районе Киевской области пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшая женщина

"Вследствие вражеской атаки в Бориспольском районе пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь. В госпитализации она не нуждалась", — рассказал Ткаченко.

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Повреждения

Также в пяти районах области зафиксированы повреждения:

  • В Бучанском районе повреждены таунхаус, четыре частных дома и два автомобиля;
  • в Обуховском — три частных дома;
  • в Белоцерковском — два частных дома и учебное заведение;
  • в Фастовском — обломки упали на производственно-хозяйственное здание;
  • в Бориспольском районе — повреждено частное домовладение.

Ткаченко добавил, что пожары, возникшие вследствие атаки, ликвидированы или локализованы.

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Автор: 

Киевская область (5168) обстрел (35769) Белоцерковский район (73) Бориспольский район (120) Бучанский район (268) Обуховский район (79) Фастовский район (111)
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