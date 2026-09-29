Складское помещение и частный дом повреждены на Киевщине в результате ударов РФ

Российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего возникли повреждения.

Об этом сообщили в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, в Бучанском районе области повреждены складское помещение и частный дом.

"В доме возник пожар - спасатели работают на месте и ликвидируют его", - говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

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