Складське приміщення та приватний будинок пошкоджено на Київщині внаслідок ударів РФ
Російські війська атакували Київську область, внаслідок чого є пошкодження.
Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, у Бучанському районі області пошкоджено складське приміщення та приватний будинок.
"У будинку виникла пожежа - рятувальники працюють на місці та ліквідовують її", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформація про потерпілих не надходила.
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