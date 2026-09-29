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Новини Обстріл Київщини Удари РФ по складах
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Складське приміщення та приватний будинок пошкоджено на Київщині внаслідок ударів РФ

РФ вдарила по Бучанському району Київщини: подробиці

Російські війська атакували Київську область, внаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, у Бучанському районі області пошкоджено складське приміщення та приватний будинок.

"У будинку виникла пожежа - рятувальники працюють на місці та ліквідовують її", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація про потерпілих не надходила.

Читайте: На Київщині російський дрон влучив у приватний будинок: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

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Київська область (4830) обстріл (37028) Бучанський район (277)
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