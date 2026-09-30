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Супермаркет поврежден на Киевщине в результате удара РФ, возник пожар
В результате атаки российского БПЛА на Обуховский район Киевской области было повреждено здание супермаркета и возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар", — говорится в сообщении.
Предварительно, на месте удара могут быть пострадавшие.
На место направлены бригады скорой медицинской помощи.
Обстрелы 30 сентября
- Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
- В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
- По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
- Россияне нанесли удары также по Ривненской области.
- В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
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