Супермаркет поврежден на Киевщине в результате удара РФ, возник пожар

В результате атаки российского БПЛА на Обуховский район Киевской области было повреждено здание супермаркета и возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар", — говорится в сообщении.

Предварительно, на месте удара могут быть пострадавшие.

На место направлены бригады скорой медицинской помощи.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удары также по Ривненской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

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