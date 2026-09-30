Россия атаковала дронами Ривненщину: обошлось без пострадавших
В течение вечера, ночи и утра 30 сентября враг нанес авиаудары по Ривненской области. Тревога прозвучала во всех районах.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По данным ОГА, в результате атаки жители области не пострадали.
"Спасибо нашим силам ПВО за хорошую работу", — отметил глава области.
Что предшествовало?
Как сообщалось, РФ атаковала Украину баллистическими ракетами, "Цирконами" и 188 дронами: ПВО уничтожила 5 ракет и 155 БпЛА.
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