Россия атаковала дронами Ривненщину: обошлось без пострадавших

В течение вечера, ночи и утра 30 сентября враг нанес авиаудары по Ривненской области. Тревога прозвучала во всех районах.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

По данным ОГА, в результате атаки жители области не пострадали.

"Спасибо нашим силам ПВО за хорошую работу", — отметил глава области.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, РФ атаковала Украину баллистическими ракетами, "Цирконами" и 188 дронами: ПВО уничтожила 5 ракет и 155 БпЛА.

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