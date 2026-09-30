РФ атакувала дронами Рівненщину: минулося без постраждалих
Упродовж вечора, ночі та ранку 30 вересня ворог з повітря атакував Рівненщину. Тривога лунала в усіх районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За даними ОВА, внаслідок атаки жителі області не постраждали.
"Дякую нашим силам ППО за хорошу роботу", - зазначив очільник області.
Що передувало?
Як повідомлялося, РФ атакувала Україну балістикою, "Цирконами" та 188 дронами: ППО знищила 5 ракет та 155 БпЛА.
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