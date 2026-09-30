РФ атакувала Україну балістикою, "Цирконами" та 188 дронами: ППО знищила 5 ракет та 155 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 30 вересня 2026 року війська РФ атакували Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс

- 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.

Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.

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