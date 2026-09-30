УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12213 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 910 12

РФ атакувала Україну балістикою, "Цирконами" та 188 дронами: ППО знищила 5 ракет та 155 БпЛА, - Повітряні сили

ппо знищує шахеди

У ніч на 30 вересня 2026 року війська РФ атакували Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також дивіться: Екіпажі МіГ-29 точними авіаударами розбомбили підвали, в яких переховувалися рашисти. ВIДЕО

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс
- 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили

Що передувало?

  • Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
  • Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.

Також читайте: Хмара відвідав командні пункти Повітряних сил на Київщині: Посилимо ешелонований захист Києва

Автор: 

обстріл (37055) Повітряні сили (3827) балістичні ракети (753) Шахед (2548)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А на кацапстані вже котрий день тиша. Тільки сморід від порожніх обіцянок ішака "про відповідь".
показати весь коментар
30.09.2026 08:17 Відповісти
+4
А шо, тепер відосики тільки по вечорах?
показати весь коментар
30.09.2026 09:04 Відповісти
+3
Дякуємо нашим захисникам ЗСУ, які майже голими руками збили таку велику кількість смертоносної зброї, бо якби все долетівлло, то б і наслідки були гіршими. Дякуємо партнерам, що дали нам ракети до систем ППО, якими ми збили 5 ворожих ракет.
Ганьба зеленій сворі, що за 7,5 років кривавої війни так і не створили нашу балістику і систему ППО. 73%, тут і ваша вина, бо вже у 2018-2019 роках в нас були свої "Вільхи", "Нептуни"(що били до 300 км), "Сапсани" (які могли бити до 500 км., були напрацювання і своєї системи ППО "Кільчень". Були при владі США такі притомні люди як Байден, були керівники Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Автралії, Канади... які підтримували Україну і зброєю, і грошима, і гуманітаркою, і санкціями... тільки в нас були хапуги, хвальки і відверті вороги. Замість бити ворога - вони набивали свої кишені, не брезгували навіть продавати гуманітарку і ображали Байдена питанням : Чому ми не в НАТО"? Слабо це сказати Трампу? Навіщо віддали його родині всі наші корисні копалини?
показати весь коментар
30.09.2026 08:19 Відповісти

Завантаження...

 
 