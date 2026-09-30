РФ атакувала Україну балістикою, "Цирконами" та 188 дронами: ППО знищила 5 ракет та 155 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 30 вересня 2026 року війська РФ атакували Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. рф, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. рф, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, основний напрямок удару - Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс
- 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог ударив балістикою по Києву: загинули 2 людини, є постраждалі та наслідки у трьох районах.
- Через ракетно-дроновий удар РФ по Київщині зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ганьба зеленій сворі, що за 7,5 років кривавої війни так і не створили нашу балістику і систему ППО. 73%, тут і ваша вина, бо вже у 2018-2019 роках в нас були свої "Вільхи", "Нептуни"(що били до 300 км), "Сапсани" (які могли бити до 500 км., були напрацювання і своєї системи ППО "Кільчень". Були при владі США такі притомні люди як Байден, були керівники Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Автралії, Канади... які підтримували Україну і зброєю, і грошима, і гуманітаркою, і санкціями... тільки в нас були хапуги, хвальки і відверті вороги. Замість бити ворога - вони набивали свої кишені, не брезгували навіть продавати гуманітарку і ображали Байдена питанням : Чому ми не в НАТО"? Слабо це сказати Трампу? Навіщо віддали його родині всі наші корисні копалини?