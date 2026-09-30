РФ атаковала Украину баллистикой, "Цирконами" и 188 дронами: ПВО уничтожила 5 ракет и 155 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 30 сентября 2026 года войска РФ атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/Оникс из Курской области РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ, 188 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда целился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 160 целей:

- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс"

- 155 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.

В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

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