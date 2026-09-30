РФ атаковала Украину баллистикой, "Цирконами" и 188 дронами: ПВО уничтожила 5 ракет и 155 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 30 сентября 2026 года войска РФ атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/Оникс из Курской области РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ, 188 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда целился враг?
Как отмечается, основное направление удара — Киевская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 160 целей:
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс"
- 155 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
Последствия
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
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Ганьба зеленій сворі, що за 7,5 років кривавої війни так і не створили нашу балістику і систему ППО. 73%, тут і ваша вина, бо вже у 2018-2019 роках в нас були свої "Вільхи", "Нептуни"(що били до 300 км), "Сапсани" (які могли бити до 500 км., були напрацювання і своєї системи ППО "Кільчень". Були при владі США такі притомні люди як Байден, були керівники Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Автралії, Канади... які підтримували Україну і зброєю, і грошима, і гуманітаркою, і санкціями... тільки в нас були хапуги, хвальки і відверті вороги. Замість бити ворога - вони набивали свої кишені, не брезгували навіть продавати гуманітарку і ображали Байдена питанням : Чому ми не в НАТО"? Слабо це сказати Трампу? Навіщо віддали його родині всі наші корисні копалини?