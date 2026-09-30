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РФ атаковала Украину баллистикой, "Цирконами" и 188 дронами: ПВО уничтожила 5 ракет и 155 БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахидов

В ночь на 30 сентября 2026 года войска РФ атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/Оникс из Курской области РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ, 188 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда целился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 160 целей:

- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс"
- 155 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг нанес баллистический удар по Киеву: погибли 2 человека, есть пострадавшие и последствия в трех районах.
  • В результате ракетно-дронового удара РФ по Киевской области разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, есть раненые.

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обстрел (35738) Воздушные силы (3481) баллистические ракеты (722) Шахед (2538)
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Топ комментарии
+6
А на кацапстані вже котрий день тиша. Тільки сморід від порожніх обіцянок ішака "про відповідь".
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30.09.2026 08:17 Ответить
+4
А шо, тепер відосики тільки по вечорах?
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30.09.2026 09:04 Ответить
+3
Дякуємо нашим захисникам ЗСУ, які майже голими руками збили таку велику кількість смертоносної зброї, бо якби все долетівлло, то б і наслідки були гіршими. Дякуємо партнерам, що дали нам ракети до систем ППО, якими ми збили 5 ворожих ракет.
Ганьба зеленій сворі, що за 7,5 років кривавої війни так і не створили нашу балістику і систему ППО. 73%, тут і ваша вина, бо вже у 2018-2019 роках в нас були свої "Вільхи", "Нептуни"(що били до 300 км), "Сапсани" (які могли бити до 500 км., були напрацювання і своєї системи ППО "Кільчень". Були при владі США такі притомні люди як Байден, були керівники Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Автралії, Канади... які підтримували Україну і зброєю, і грошима, і гуманітаркою, і санкціями... тільки в нас були хапуги, хвальки і відверті вороги. Замість бити ворога - вони набивали свої кишені, не брезгували навіть продавати гуманітарку і ображали Байдена питанням : Чому ми не в НАТО"? Слабо це сказати Трампу? Навіщо віддали його родині всі наші корисні копалини?
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30.09.2026 08:19 Ответить

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