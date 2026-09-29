Экипажи МиГ-29 точными авиаударами разбомбили подвалы, в которых укрывались рашисты. ВИДЕО
Экипажи истребителей МиГ-29 нанесли авиаудары по позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка обнаружила скопление живой силы противника в подвальных помещениях и передала координаты целей пилотам Воздушных сил Украины.
Вследствие нескольких прицельных ударов сооружения, в которых находились российские военные, были разрушены, а личный состав противника — ликвидирован.
Кадрами боевого вылета авиации поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
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