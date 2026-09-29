Екіпажі МіГ-29 точними авіаударами розбомбили підвали, в яких переховувалися рашисти. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали авіаударів по позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила скупчення живої сили противника у підвальних приміщеннях та передала координати цілей пілотам Повітряних сил України.
Унаслідок кількох прицільних ударів споруди, в яких перебували російські військові, було зруйновано, а особовий склад противника - ліквідовано.
Кадрами бойового вильоту авіації поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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