Екіпажі МіГ-29 точними авіаударами розбомбили підвали, в яких переховувалися рашисти. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 завдали авіаударів по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка виявила скупчення живої сили противника у підвальних приміщеннях та передала координати цілей пілотам Повітряних сил України.

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Унаслідок кількох прицільних ударів споруди, в яких перебували російські військові, було зруйновано, а особовий склад противника - ліквідовано.

Кадрами бойового вильоту авіації поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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