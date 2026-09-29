Хмара посетил командные пункты Воздушных сил на Киевщине: Усилим эшелонированную защиту Киева

Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил командные пункты в воинских частях Воздушных сил в Киевской области.

Об этом сообщило Минобороны в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Об изменении тактики врага

Вместе с военными Хмара обсудил изменение тактики российского террора и новые вызовы, в частности для столичного региона. Участники совещания сосредоточились на процессе боевой работы - обнаружении и сопровождении целей, принятии решений, уничтожении воздушных угроз.

По словам главы Минобороны, задача для защитников неба ясна: уничтожать российские средства поражения до того, как они доберутся до столицы.

"Вместе определили, какие подходы нужно изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы - все компоненты должны перестроить работу с учетом новых реалий", - сообщил Хмара.

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Общение с пилотами и операторами ПВО

Хмара также пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО относительно их анализа ситуации, подробно обсудив имеющиеся силы, средства и потребности подразделений.

О реактивных "шахедах"

Особое внимание уделили реактивным ударным дронам типа Shahed. По словам министра, такие цели уже сбивают, и теперь задача - масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения.

"Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами. Наши дальнобойные ответные удары последовательно снижают способность России вести войну. Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", - добавил Хмара.

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