Хмара посетил командные пункты Воздушных сил на Киевщине: Усилим эшелонированную защиту Киева
Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил командные пункты в воинских частях Воздушных сил в Киевской области.
Об этом сообщило Минобороны в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Об изменении тактики врага
Вместе с военными Хмара обсудил изменение тактики российского террора и новые вызовы, в частности для столичного региона. Участники совещания сосредоточились на процессе боевой работы - обнаружении и сопровождении целей, принятии решений, уничтожении воздушных угроз.
По словам главы Минобороны, задача для защитников неба ясна: уничтожать российские средства поражения до того, как они доберутся до столицы.
"Вместе определили, какие подходы нужно изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы - все компоненты должны перестроить работу с учетом новых реалий", - сообщил Хмара.
Общение с пилотами и операторами ПВО
- Хмара также пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО относительно их анализа ситуации, подробно обсудив имеющиеся силы, средства и потребности подразделений.
О реактивных "шахедах"
Особое внимание уделили реактивным ударным дронам типа Shahed. По словам министра, такие цели уже сбивают, и теперь задача - масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения.
"Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами. Наши дальнобойные ответные удары последовательно снижают способность России вести войну. Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", - добавил Хмара.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так де цей захист, пане Хмаро, де він!?
А який же тоді не ешелонований?
І чому не можна запустити ті ж самі 4 дрони на москву і так кошмарити їх?