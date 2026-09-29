Хмара відвідав командні пункти Повітряних сил на Київщині: Посилимо ешелонований захист Києва

Міністр оборони України Євгеній Хмара відвідав командні пункти у військових частинах Повітряних сил на Київщині.

Про це повідомило Міноборони у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про зміну тактики ворога

Разом із військовими Хмара обговорив зміну тактики російського терору та нові виклики, зокрема для столичного регіону. Учасники наради зосередилися на процесі бойової роботи - виявленні й супроводженні цілей, ухваленні рішень, знищенні повітряних загроз.

За словами глави Міноборони, завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці.

"Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи – усі компоненти мають перебудувати роботу під нові реалії", - повідомив Хмара.

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Спілкування з пілотами та операторами ППО

Хмара також поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО щодо їхнього аналізу ситуації, детально обговоривши наявні сили, засоби та потреби підрозділів.

Про реактивні "шахеди"

Окрему увагу приділили реактивним ударним дронам типу Shahed. За словами міністра, такі цілі вже збивають, і тепер завдання - масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи.

"Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами. Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", - додав Хмара.

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