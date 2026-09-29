Міністр оборони Хмара закликав ЄС фінансувати перехоплювачі для реактивних "шахедів"

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав країни Європейського Союзу долучитися до фінансування засобів протидії російським реактивним дронам типу "Шахед". За його словами, Україна вже збиває такі цілі, зокрема ракетами-перехоплювачами, але потребує значно більшої кількості засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це Хмара заявив 28 вересня під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

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За словами міністра, Україна шукає дешеві та ефективні рішення для боротьби з реактивними "Шахедами". Українські виробники вже пропонують власні розробки, які дають позитивні результати, однак на створення повноцінної системи протидії потрібен час.

Хмара закликав європейських партнерів долучитися до фінансування цього напрямку, щоб необхідні перехоплювачі якомога швидше надійшли до Сил оборони в достатній кількості.

Україні потрібні ракети до Patriot

Окремо міністр наголосив на потребі України в ракетах до систем протиповітряної оборони Patriot.

Хмара звернувся до країн ЄС із пропозицією передати частину ракет із власних запасів в обмін на ті, які Україна отримає пізніше відповідно до вже укладених контрактів.

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Також Україна потребує ракет класу "повітря-повітря", переносних зенітних ракетних комплексів та боєприпасів для винищувачів F-16.

Україна просить прискорити оборонне фінансування

За даними Міноборони, додаткова оборонна потреба України становить 27 млрд доларів. Приблизно третина цієї суми припадає на передоплату за дрони, які мають надійти на початку 2027 року.

Хмара закликав ЄС наблизити виділення запланованого на 2027 рік фінансування до 2026 року, а також спрямувати залишок коштів програми SAFE на закупівлі для України та надати додаткові кошти в межах двосторонньої допомоги.

"Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони", - заявив міністр.

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За його словами, грошове забезпечення військовослужбовців та інші виплати Україна покриє власними ресурсами. На це передбачено 7 млрд доларів, а уряд скорочує та перерозподіляє видатки бюджету, не пов'язані з обороною.

ЄС уже фінансує закупівлі для України

Хмара подякував Євросоюзу за підтримку, зокрема за виплату 3 млрд євро за кредитом ЄС та погодження графіків закупівель ще на 3 млрд євро.

До переліку закупівель входять ракети для Patriot та інше критично необхідне озброєння.