Министр обороны Хмара призвал ЕС финансировать перехватчики для реактивных "шахедов"
Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал страны Европейского Союза присоединиться к финансированию средств противодействия российским реактивным дронам типа "Шахед". По его словам, Украина уже сбивает такие цели, в частности ракетами-перехватчиками, но нуждается в гораздо большем количестве средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Хмара заявил 28 сентября во время заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.
По словам министра, Украина ищет недорогие и эффективные решения для борьбы с реактивными "Шахедами". Украинские производители уже предлагают собственные разработки, которые дают положительные результаты, однако на создание полноценной системы противодействия требуется время.
Хмара призвал европейских партнеров присоединиться к финансированию этого направления, чтобы необходимые перехватчики как можно скорее поступили в Силы обороны в достаточном количестве.
Украине нужны ракеты для Patriot
Отдельно министр подчеркнул потребность Украины в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.
Хмара обратился к странам ЕС с предложением передать часть ракет из собственных запасов в обмен на те, которые Украина получит позже в соответствии с уже заключенными контрактами.
Также Украина нуждается в ракетах класса "воздух-воздух", переносных зенитных ракетных комплексах и боеприпасах для истребителей F-16.
Украина просит ускорить финансирование обороны
По данным Минобороны, дополнительные оборонные потребности Украины составляют 27 млрд долларов. Примерно треть этой суммы приходится на предоплату за дроны, которые должны поступить в начале 2027 года.
Хмара призвал ЕС перенести выделение запланированного на 2027 год финансирования на 2026 год, а также направить остаток средств программы SAFE на закупки для Украины и предоставить дополнительные средства в рамках двусторонней помощи.
"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени для своевременной закупки комплектующих и изготовления дронов", — заявил министр.
По его словам, денежное обеспечение военнослужащих и другие выплаты Украина покроет за счет собственных ресурсов. На это предусмотрено 7 млрд долларов, а правительство сокращает и перераспределяет расходы бюджета, не связанные с обороной.
ЕС уже финансирует закупки для Украины
Хмара поблагодарил Евросоюз за поддержку, в частности за выплату 3 млрд евро по кредиту ЕС и согласование графиков закупок еще на 3 млрд евро.
В перечень закупок входят ракеты для Patriot и другое крайне необходимое вооружение.
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