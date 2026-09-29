Министр обороны Хмара призвал ЕС финансировать перехватчики для реактивных "шахедов"

Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал страны Европейского Союза присоединиться к финансированию средств противодействия российским реактивным дронам типа "Шахед". По его словам, Украина уже сбивает такие цели, в частности ракетами-перехватчиками, но нуждается в гораздо большем количестве средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Хмара заявил 28 сентября во время заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

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По словам министра, Украина ищет недорогие и эффективные решения для борьбы с реактивными "Шахедами". Украинские производители уже предлагают собственные разработки, которые дают положительные результаты, однако на создание полноценной системы противодействия требуется время.

Хмара призвал европейских партнеров присоединиться к финансированию этого направления, чтобы необходимые перехватчики как можно скорее поступили в Силы обороны в достаточном количестве.

Украине нужны ракеты для Patriot

Отдельно министр подчеркнул потребность Украины в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Хмара обратился к странам ЕС с предложением передать часть ракет из собственных запасов в обмен на те, которые Украина получит позже в соответствии с уже заключенными контрактами.

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Также Украина нуждается в ракетах класса "воздух-воздух", переносных зенитных ракетных комплексах и боеприпасах для истребителей F-16.

Украина просит ускорить финансирование обороны

По данным Минобороны, дополнительные оборонные потребности Украины составляют 27 млрд долларов. Примерно треть этой суммы приходится на предоплату за дроны, которые должны поступить в начале 2027 года.

Хмара призвал ЕС перенести выделение запланированного на 2027 год финансирования на 2026 год, а также направить остаток средств программы SAFE на закупки для Украины и предоставить дополнительные средства в рамках двусторонней помощи.

"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени для своевременной закупки комплектующих и изготовления дронов", — заявил министр.

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По его словам, денежное обеспечение военнослужащих и другие выплаты Украина покроет за счет собственных ресурсов. На это предусмотрено 7 млрд долларов, а правительство сокращает и перераспределяет расходы бюджета, не связанные с обороной.

ЕС уже финансирует закупки для Украины

Хмара поблагодарил Евросоюз за поддержку, в частности за выплату 3 млрд евро по кредиту ЕС и согласование графиков закупок еще на 3 млрд евро.

В перечень закупок входят ракеты для Patriot и другое крайне необходимое вооружение.