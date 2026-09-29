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Министр обороны Хмара призвал ЕС финансировать перехватчики для реактивных "шахедов"

Зеленський заслухав доповідь Драпатого та Хмари

Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал страны Европейского Союза присоединиться к финансированию средств противодействия российским реактивным дронам типа "Шахед". По его словам, Украина уже сбивает такие цели, в частности ракетами-перехватчиками, но нуждается в гораздо большем количестве средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Хмара заявил 28 сентября во время заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

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По словам министра, Украина ищет недорогие и эффективные решения для борьбы с реактивными "Шахедами". Украинские производители уже предлагают собственные разработки, которые дают положительные результаты, однако на создание полноценной системы противодействия требуется время.

Хмара призвал европейских партнеров присоединиться к финансированию этого направления, чтобы необходимые перехватчики как можно скорее поступили в Силы обороны в достаточном количестве.

Украине нужны ракеты для Patriot

Отдельно министр подчеркнул потребность Украины в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Хмара обратился к странам ЕС с предложением передать часть ракет из собственных запасов в обмен на те, которые Украина получит позже в соответствии с уже заключенными контрактами.

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Также Украина нуждается в ракетах класса "воздух-воздух", переносных зенитных ракетных комплексах и боеприпасах для истребителей F-16.

Украина просит ускорить финансирование обороны

По данным Минобороны, дополнительные оборонные потребности Украины составляют 27 млрд долларов. Примерно треть этой суммы приходится на предоплату за дроны, которые должны поступить в начале 2027 года.

Хмара призвал ЕС перенести выделение запланированного на 2027 год финансирования на 2026 год, а также направить остаток средств программы SAFE на закупки для Украины и предоставить дополнительные средства в рамках двусторонней помощи.

"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени для своевременной закупки комплектующих и изготовления дронов", — заявил министр.

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По его словам, денежное обеспечение военнослужащих и другие выплаты Украина покроет за счет собственных ресурсов. На это предусмотрено 7 млрд долларов, а правительство сокращает и перераспределяет расходы бюджета, не связанные с обороной.

ЕС уже финансирует закупки для Украины

Хмара поблагодарил Евросоюз за поддержку, в частности за выплату 3 млрд евро по кредиту ЕС и согласование графиков закупок еще на 3 млрд евро.

В перечень закупок входят ракеты для Patriot и другое крайне необходимое вооружение.

Автор: 

Евросоюз (18953) Patriot (613) Хмара Евгений (81)
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Топ комментарии
+16
Куди має підключитися Захід? Давати мільярди, щоб оточення Зе крало? Їм набридло це робити, бо своїми діями Зе топить і їх, прикладом є Німеччина. В тому вони вирішили самим розробляти свої системи захисту і фінансувати свої збройні сили,та не умовних міндичів. Після виступу в ООН, маємо чекати потужну допомогу від Південної Кореї,чи ні? Вова ж потужно все робить, щоб про нас забули. Прийняли закони,тяжкі просили ЄС, щоб отримати допомогу? Ні, депутати закрили Раду на великий замок і поїхали відпочивати. Їм нічого не загрожує - вони собі купили квартири і палаци за кордоном.
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29.09.2026 07:59 Ответить
+14
Голобородько прикрив свою і свого оточення бездіяльність за 7 років призначенням Хмари і Драпатого, щоб було ким прикрити свою дупу і на кого списати не підготовку. Хмара чітко сказав, що для виготовлення ракет, які б збивали ворожі реактивні дрони, потрібен час. А ворог не буде чекати, поки ми зробимо ці антидронові засоби, він йде вперед - штампує сотнями балістику, різні ''бандеролі'', ''циркони'', ''онікси'', ''кінжали''...а Зе продовжує накидати через своє оточення тезу ''що у всьому винні партнери, бо не дають нам гроші''. Якби не було баранів, які вірять в ці казки, то і Зе не вішав цю локшину восьмий рік.
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29.09.2026 07:49 Ответить
+8
"На виробництво потрібен час"- без усіляких докорів сумління розповідає хмара про те, що повинно збивати кацапські реактивні дрони ще вчора. І до чого Драпатий на фото?
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29.09.2026 07:39 Ответить

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