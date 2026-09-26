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Новости Противодействие беспилотникам РФ Индустрия дронов
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Уровень перехвата реактивных "Шахедов" сейчас составляет 55%, — Зеленский

Индустрия дронов

шахед

В сентябре Россия запустила более 2730 реактивных "Шахедов". В настоящее время Силы обороны Украины сбивают 55% этих целей.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Статистика сбитых реактивных БПЛА

"Украинский показатель перехвата реактивных "Шахедов" сейчас составляет 55%. За сентябрь было зафиксировано более 2730 реактивных "Шахедов", более 1,5 тысячи сбито или подавлено. Конечно, к сожалению, значительная часть достигает поставленных целей, но мы в Украине шаг за шагом укрепим защиту, сделаем ее не менее эффективной, чем уже существует защита от обычных "Шахедов": по обычным "Шахедам" сбито более 90%", — сказал президент.

Зеленский отметил, что уже есть несколько эффективных прототипов перехватчиков против российских реактивных дронов.

"Есть подразделения, которые используют их в боевых условиях. Уже определены перехватчики, которые могут стать основным средством нашей защиты. Производство, компоненты — все это мы наращиваем. Ответ будет. То же самое касается и других существующих угроз", — сказал президент. 

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Расходы РФ на дроны

Зеленский добавил, что в следующем году на производство реактивных дронов и баллажирующих боеприпасов Россия планирует потратить 12 миллиардов долларов.

"Мы знаем из российских внутренних документов, что они готовят и что именно на следующий год: какие объемы, какое финансирование. Мы готовим наши меры противодействия, и по каждому пункту должно быть украинское средство", — добавил глава государства. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) перехват (389) перехватчик (187) реактивный шахед (45)
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Топ комментарии
+11
А ці "55%" такі ж самі, як і "60% збитої балістики" при останній атаці на Київ, коли моніторингові канали писали про 25-28 ракет (я нарахував близько 20 вибухів), а ППС написало про збиття 6 ракет?
Тут або в когось з математикою проблеми, або з паталогічною схильністю до брехні, ІМХО
Якщо так, то у найвеличнішого диктора статистики проблеми: він не розуміє різницю між реальністю та тим, що йому пише "авторський колектив Кварталу95"
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26.09.2026 21:45 Ответить
+7
Головний статист віщає.Все він знає і де він тільки не був але весь час виступає в ролі догоняючого..
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26.09.2026 21:33 Ответить
+4
Шось вже місяць феєричних понтів не чути - клепають?
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26.09.2026 21:30 Ответить

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