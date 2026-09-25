Зеленский провел совещание: обсудили испытания перехватчиков, планы РФ на 2027 год и защиту дата-центров

Индустрия дронов

25 сентября президент Владимир Зеленский провел совещание Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили результаты испытаний дронов-перехватчиков против реактивных "шахедов" и технологические планы России на 2027 год.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О перехватчиках и производстве

По словам президента, во время совещания были заслушаны доклады о проценте сбиваемости и опыте команд, занимающихся перехватом.

"Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство. Есть новые решения и по развертыванию производства в Украине реактивных двигателей различных типов", — написал он.

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О технологических планах России на 2027 год

Зеленский сообщил, что на Штабе заслушали подробный доклад ГУР МО о технологических планах России на 2027 год, а именно — о средствах, на которые рассчитывает враг, производственных возможностях и схемах поставок компонентов в Россию. По словам президента, с учетом этих угроз корректируют украинские меры противодействия.

Приоритетной задачей для МИД и всей дипломатии президент назвал новые санкционные пакеты партнеров, направленные именно на теневые схемы, которые россияне используют для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистических.

О защите инфраструктуры

Также были приняты дополнительные решения по защите и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров и других объектов, критически важных для сферы связи.

"Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это личная ответственность чиновников и руководителей спецслужб", — подчеркнул Зеленский.

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