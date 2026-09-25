Зеленский предупредил о возможном серьезном дефиците дронов для ВСУ в январе-феврале

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении ВСУ дронами и ракетами в начале 2027 года, если не восполнит дефицит оборонного бюджета осенью и в декабре.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дефицит бюджета — дефицит дронов

По словам Зеленского, в общей сложности $28 млрд необходимы для финансирования дронов, ракет, обеспечения военных, а частично — для выплаты денежного довольствия.

"Где-то треть этих денег, а может даже чуть больше — это январь, февраль, март, дроны. И если мы их не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные проблемы в январе-феврале", — пояснил он.

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Президент отметил, что вопрос дефицита Украина подробно обсуждала с Европейским союзом, председателем Еврокомиссии и Международным валютным фондом.

Зеленский призвал Еврокомиссию ускорить предоставление второго транша из пакета на 90 млрд долларов.

Задачи правительства

Кроме того, по словам Зеленского, Кабинет министров в ближайшее время проработает детали механизма покрытия $27 млрд дефицита финансирования, в частности возможность привлечения части средств в формате drone deal (дронового соглашения).

"Я передал всю эту конструкцию премьер-министру Украины вместе с министром финансов Украины, а также вместе с Умеровым, главой внешней разведки. Часть этих денег может быть в формате drone deal. Эта команда проработает все детали, и в ближайшее время состоится встреча либо в Украине, либо в Брюсселе", — добавил президент.

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