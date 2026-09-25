Зеленський попередив про можливий серйозний дефіцит дронів для ЗСУ у січні-лютому

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна може зіштовхнутися із труднощами у забезпеченні дронами та ракетами для ЗСУ на початку 2027 року, якщо не покриє дефіцит оборонного бюджету восени та в грудні.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіцит бюджету — дефіцит дронів

За словами Зеленського, загалом $28 млрд необхідні для фінансування дронів, ракет, забезпечення військових, а частково — для виплати грошового забезпечення.

"Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше — це січень, лютий, березень, дрони. І якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень-лютий", — пояснив він.

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Президент зазначив, що питання дефіциту Україна детально обговорювала з Європейським Союзом, президенткою Єврокомісії та Міжнародним валютним фондом.

Зеленський закликав Єврокомісію прискорити надання другого траншу з пакета на 90 млрд доларів.

Завдання уряду

Крім того, за словами Зеленського, Кабінет міністрів найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття $27 млрд дефіциту фінансування, зокрема можливість залучення частини коштів у форматі drone deal (дронової угоди).

"Я передав всю цю конструкцію прем'єр-міністру України разом з міністром фінансів України, а також разом з Умєровим, головою зовнішньої розвідки. Частина цих грошей може бути в форматі drone deal. Ця команда опрацює всі деталі, і буде зустріч або в Україні, або в Брюсселі найближчим часом", — додав президент.

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