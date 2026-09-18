Уряд в пріоритетному порядку фінансує оборону, зарплати бюджетникам та соцвиплати, інші напрямки – залежать від допомоги партнерів, - Мінфін

Уряд і надалі в пріоритетному порядку фінансує сектор безпеки й оборони, заробітну плату працівникам бюджетної сфери та соціальні виплати — саме ці видатки забезпечені фактичними надходженнями до бюджету. Фінансування інших напрямів залежить від надання допомоги міжнародними партнерами.

Про це у Міністерстві фінансів повідомили у коментарі Цензор.НЕТ.

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Перенесення капітальних видатків

Перенесення фінансування на грудень стосується насамперед капітального будівництва та реконструкції. Йдеться не про скорочення чи заморожування бюджетних програм, а про перенесення строків фінансування частини капітальних видатків: лише за вересень таким чином перенесено щонайменше 39 млрд гривень.

Уточнену консолідовану суму за весь період Мінфін називатиме в міру фіналізації змін до розпису бюджету. Мета цього кроку — не "заощадження" коштів, а розподіл наявного ресурсу відповідно до пріоритетів у ситуації, коли частина запланованого міжнародного фінансування ще не надійшла.

Ризики затримки допомоги

Україна до кінця 2026 року ризикує не отримати частину з 29,5 млрд дол. міжнародного фінансування. Отримання запланованого міжнародного фінансування залежить від ухвалення низки законодавчих рішень. Наразі коректно говорити про перенесення строків фінансування, а не про скорочення їх фінансування в поточному році, заявили у Мінфіні.

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Що передувало?

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень — листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.

На 2026 рік Україна розраховувала залучити $50,8 млрд міжнародного фінансування, однак через затримки з виконанням відповідних вимог станом на середину вересня отримала близько $21 млрд.

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