В України "космічний" дефіцит грошей, але ми знайдемо вихід, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про "космічний" дефіцит фінансування України, заявивши, що бракує коштів навіть на масштабування виробництва перехоплювачів дронів.

Про це Зеленський заявив під час "Карпатської вісімки", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дефіцит фінансування

За словами президента, це питання він обговорював із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з якою має зустрітися найближчим часом.

"Готуємо деякі пропозиції, як виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічного, між нами говорячи. Але тим не менш ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю, деякі речі. Вже є домовленості", — сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава без попередження зупинила фінансування всіх капітальних видатків, - Шкіль (оновлено)

Про виробництво перехоплювачів дронів

Зеленський також повідомив, що одним із напрямів, які потребують коштів, є масштабування виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів. Дві українські компанії вже успішно пройшли бойові випробування, під час яких знищили реактивні російські "шахеди".

Президент додав, що загалом над перехоплювачами реактивних дронів працюють 67 компаній, і з виробниками вже підписують контракти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті "Карпатської вісімки" буде підписано угод на мільярд євро, - Зеленськи

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету на 2026 рік оцінюється в $57 млрд, із яких $27 млрд — на потреби оборони.

Що передувало?

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень — листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.

На 2026 рік Україна розраховувала залучити $50,8 млрд міжнародного фінансування, однак через затримки з виконанням відповідних вимог станом на середину вересня отримала близько $21 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На телемарафон наступного року планують витратити понад 1,6 мільярда гривень, – проєкт бюджету