У Украины - "космический" дефицит денег, но мы найдем выход, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о "космическом" дефиците финансирования Украины, заявив, что не хватает средств даже на расширение производства средств перехвата дронов.

Об этом Зеленский заявил во время "Карпатской восьмерки", сообщает Цензор.НЕТ.

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Дефицит финансирования

По словам президента, этот вопрос он обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой должен встретиться в ближайшее время.

"Готовим некоторые предложения, как выйти из дефицита, о котором я говорил, космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю, некоторые вещи. Уже есть договоренности", - сказал Зеленский.

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О производстве перехватчиков дронов

Зеленский также сообщил, что одним из направлений, требующих средств, является наращивание производства скоростных дронов-перехватчиков. Две украинские компании уже успешно прошли боевые испытания, в ходе которых уничтожили реактивные российские "шахеды".

Президент добавил, что в целом над перехватчиками реактивных дронов работают 67 компаний, и с производителями уже подписывают контракты.

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Напомним, дефицит государственного бюджета на 2026 год оценивается в $57 млрд, из которых $27 млрд - на нужды обороны.

Что этому предшествовало?

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь - ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.

На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

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