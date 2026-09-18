У Украины - "космический" дефицит денег, но мы найдем выход, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о "космическом" дефиците финансирования Украины, заявив, что не хватает средств даже на расширение производства средств перехвата дронов.
Об этом Зеленский заявил во время "Карпатской восьмерки", сообщает Цензор.НЕТ.
Дефицит финансирования
По словам президента, этот вопрос он обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой должен встретиться в ближайшее время.
"Готовим некоторые предложения, как выйти из дефицита, о котором я говорил, космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю, некоторые вещи. Уже есть договоренности", - сказал Зеленский.
О производстве перехватчиков дронов
Зеленский также сообщил, что одним из направлений, требующих средств, является наращивание производства скоростных дронов-перехватчиков. Две украинские компании уже успешно прошли боевые испытания, в ходе которых уничтожили реактивные российские "шахеды".
Президент добавил, что в целом над перехватчиками реактивных дронов работают 67 компаний, и с производителями уже подписывают контракты.
- Напомним, дефицит государственного бюджета на 2026 год оценивается в $57 млрд, из которых $27 млрд - на нужды обороны.
Что этому предшествовало?
- Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь - ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.
- Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.
- На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Х'юстонМіндіч, у нас проблєми