Минфин отложил на декабрь расходы на подготовку энергетики к зиме из-за нехватки средств, – Подласа
Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь-ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на поддержку энергетики и подготовку к зиме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала в подкасте "Хроники экономики".
По ее словам, Минфин изменил расписание государственного бюджета и перенес на конец года прежде всего капитальные расходы - на строительство и реконструкцию больниц, обустройство укрытий в больницах и школах, защиту энергетики и строительство социального жилья.
Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.
"Когда мы говорим о капитальных расходах, то понимаем, что их отсрочка до декабря означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать", - подчеркнула Пидласа.
Она подтвердила, что перенос касается также финансирования "планов устойчивости" и подготовки к зимнему периоду.
По словам Пидласой, проблемы с финансированием возникли, в частности, из-за задержек с выполнением Украиной обязательств, от которых зависит поступление международной финансовой помощи. Ранее она предупреждала, что из-за задержек с принятием необходимых законов бюджет может столкнуться с сокращением расходов.
В качестве примера Подласа привела законопроект об отмене льготы на беспошлинный ввоз международных посылок. По её словам, его должны были принять до конца августа для получения транша от ЕС в середине сентября, однако голосование состоялось только в середине сентября, из-за чего поступление средств сдвигается как минимум на конец октября.
На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Геніально, де гроші придурочні?