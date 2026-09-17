Минфин отложил на декабрь расходы на подготовку энергетики к зиме из-за нехватки средств, – Подласа

Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь-ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на поддержку энергетики и подготовку к зиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала в подкасте "Хроники экономики".

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По ее словам, Минфин изменил расписание государственного бюджета и перенес на конец года прежде всего капитальные расходы - на строительство и реконструкцию больниц, обустройство укрытий в больницах и школах, защиту энергетики и строительство социального жилья.

Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.

"Когда мы говорим о капитальных расходах, то понимаем, что их отсрочка до декабря означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать", - подчеркнула Пидласа.

Она подтвердила, что перенос касается также финансирования "планов устойчивости" и подготовки к зимнему периоду.

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По словам Пидласой, проблемы с финансированием возникли, в частности, из-за задержек с выполнением Украиной обязательств, от которых зависит поступление международной финансовой помощи. Ранее она предупреждала, что из-за задержек с принятием необходимых законов бюджет может столкнуться с сокращением расходов.

В качестве примера Подласа привела законопроект об отмене льготы на беспошлинный ввоз международных посылок. По её словам, его должны были принять до конца августа для получения транша от ЕС в середине сентября, однако голосование состоялось только в середине сентября, из-за чего поступление средств сдвигается как минимум на конец октября.

На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

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