Корецкий предупредил о самой тяжелой зиме со времен независимости: Украине нужны финансы и ПВО

Украина столкнется с масштабными сокращениями военного бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи в преддверии зимы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Задержка помощи от ЕС

Как отмечается, многомесячный тупик в парламенте уже задержал около 4 миллиардов долларов помощи от Евросоюза, которая должна была поступить в третьем квартале. В отдельном заявлении в Telegram в понедельник Корецкий назвал состояние государственных финансов Украины "близким к критическому".

Риск финансового дефицита стал первым серьезным испытанием для Корецкого - бывшего руководителя энергетического сектора, которого президент Владимир Зеленский два месяца назад назначил готовить страну к, вероятно, самой тяжелой зиме с начала полномасштабного вторжения России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с государственными финансами близка к критической, - Корецкий

Сопротивление депутатов реформам

Нежелание законодателей поддерживать реформы, которых требуют ЕС и МВФ - два крупнейших донора Украины, - возникло на фоне признания Киевом дополнительного дефицита оборонного бюджета в 27 миллиардов долларов в этом году из-за роста стоимости войны.

"Я вижу в этом непонимание масштаба проблемы", - сказал Корецкий в Киеве в первом интервью международным СМИ с момента вступления в должность."Этот бюджет не резиновый. Поэтому хочу сказать заранее: нет. Вам нужно голосовать. Нужно двигаться вперед".

В то же время Корецкий призвал международных партнеров уменьшить неопределенность в отношении финансирования, взяв на себя средне- и долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной. Зеленский отдельно призвал ЕС ускорить часть выплат по кредиту блока в 90 миллиардов евро, запланированному на следующий год, из-за роста бюджетных трудностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнеры должны покрыть рост оборонных расходов Украины, — советник Мерца Зауттер

Почему дорожает война

Корецкий рассказал, что Украине теперь часто приходится использовать дорогие ракеты для сбивания более совершенных российских реактивных дронов-"шахедов" - это одна из причин, по которой счет за войну, которая длится уже пятый год, продолжает расти.

"Если раньше перехватчик стоил десятки тысяч, то теперь он стоит сотни тысяч, возможно, даже миллион", - сказал он.

Подготовка к зиме

Иностранные доноры Киева требуют принять меры по сокращению теневой экономики, увеличению налоговых поступлений и приведению законодательства страны в соответствие с нормами ЕС.

Украина готовится к тому, что, по предупреждению Корецкого, может стать самой тяжелой зимой со времени обретения независимости в 1991 году - на фоне снижения эффективности противовоздушной обороны против все более совершенных российских дронов, которые привнесли новый уровень страха в повседневную жизнь. В то же время страна остро нуждается в перехватчиках для противодействия баллистическим ракетам и ежедневно просит союзников о дополнительной помощи.

"Это чистый террор. Россия не может добиться ни одного значительного успеха на поле боя, и поэтому она прибегала - и продолжает прибегать - к крайним формам террора, нападая на бизнес и гражданскую инфраструктуру, нападая на людей", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетики сделали все возможное для подготовки Украины к предстоящей зиме, - гендиректор ДТЭК Тимченко

Корецкий отметил, что Украина лучше подготовлена к предстоящей зиме благодаря усиленной физической защите и усилиям правительства, однако призвал семьи вносить свой вклад - в частности, активнее пользоваться государственными программами поддержки, предлагающими относительно дешевые кредиты.

Правительство Корецкого планирует существенно увеличить количество "пунктов непоколебимости" - мобильных центров помощи - и ремонтных бригад по всей стране. План также предусматривает привлечение иностранных специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации для помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

"Каждый из наших партнеров мог бы направить сюда специализированную технику, оборудование и персонал, чтобы помочь как можно быстрее восстановить и запустить поврежденные объекты или реагировать на эти атаки", - сказал Корецкий.

Bloomberg добавляет, что эта зима станет "лакмусовой бумажкой" как для начинающего премьера, так и для его команды. На вопрос о главной цели правительства он ответил кратко: "Выдержать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О проблемах с госбюджетом было известно еще в первом полугодии, — Южанина