Корецький попередив про найважчу зиму за часів незалежності: Україні потрібні фінанси та ППО

Україна зіткнеться з масштабними скороченнями воєнного бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної допомоги напередодні зими.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Затримка допомоги ЄС

Як зазначається, багатомісячний глухий кут у парламенті вже затримав близько 4 мільярдів доларів допомоги від Євросоюзу, яка мала надійти в третьому кварталі. В окремій заяві в Telegram у понеділок Корецький назвав стан державних фінансів України "близьким до критичного".

Ризик фінансового дефіциту став першим серйозним випробуванням для Корецького — колишнього керівника енергетичного сектору, якого президент Володимир Зеленський призначив два місяці тому готувати країну до, ймовірно, найважчої зими з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Опір депутатів реформам

Небажання законодавців підтримувати реформи, яких вимагають ЄС та МВФ — два найбільші донори України, — виникло на тлі визнання Києвом додаткового дефіциту оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів цього року через зростання вартості війни.

"Я бачу це як нерозуміння масштабу проблеми", — сказав Корецький у Києві в першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ з моменту вступу на посаду. "Цей бюджет не гумовий. Тому хочу сказати наперед: ні. Вам потрібно голосувати. Потрібно рухатися вперед".

Водночас Корецький закликав міжнародних партнерів зменшити невизначеність щодо фінансування, взявши на себе середньо- та довгострокові фінансові зобов'язання перед Україною. Зеленський окремо закликав ЄС прискорити частину виплат із кредиту блоку в 90 мільярдів євро, запланованого на наступний рік, через зростання бюджетних труднощів.

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Чому дорожчає війна

Корецький розповів, що Україні тепер часто доводиться використовувати дорогі ракети для збиття більш досконалих російських реактивних дронів-"шахедів" — це одна з причин, чому рахунок за війну, яка триває вже п'ятий рік, продовжує зростати.

"Якщо перехоплювач коштував десятки тисяч, тепер він коштує сотні тисяч, можливо, аж мільйон", — сказав він.

Підготовка до зими

Іноземні донори Києва вимагають вжити заходів для зменшення тіньової економіки, збільшення податкових надходжень та приведення законодавства країни у відповідність із нормами ЄС.

Україна готується до того, що, за попередженням Корецького, може стати найважчою зимою з часів здобуття незалежності в 1991 році — на тлі зниження ефективності протиповітряної оборони проти дедалі досконаліших російських дронів, які додали новий рівень страху в повсякденне життя. Водночас країна гостро потребує перехоплювачів для протидії балістичним ракетам і щодня просить союзників про додаткову допомогу.

"Це чистий терор. Росія не може досягти жодного значного успіху на полі бою, і тому вона вдавалася — і продовжує вдаватися — до крайніх форм терору, атакуючи бізнес і цивільну інфраструктуру, атакуючи людей", — сказав прем'єр.

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Корецький зазначив, що Україна краще підготовлена до майбутньої зими завдяки посиленому фізичному захисту та зусиллям уряду, однак закликав родини робити свій внесок — зокрема активніше користуватися державними програмами підтримки, які пропонують відносно дешеві кредити.

Уряд Корецького планує суттєво збільшити кількість "пунктів незламності" — мобільних центрів допомоги — та ремонтних бригад по всій країні. План також передбачає залучення іноземних фахівців з реагування на надзвичайні ситуації для допомоги у відновленні пошкодженої інфраструктури.

"Кожен із наших партнерів міг би надіслати сюди спеціалізовану техніку, обладнання та персонал, щоб допомогти якомога швидше відновити й перезапустити пошкоджені об'єкти або реагувати на ці атаки", — сказав Корецький.

Bloomberg додає, що ця зима стане "лакмусовим папірцем" як для прем'єра-новачка, так і для його команди. На запитання про головну мету уряду він відповів коротко: "Витримати".

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