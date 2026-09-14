Ситуація з державними фінансами близька до критичної, - Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, і вкотре закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Ризики України

За словами прем'єра, після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування.

Корецький наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони.

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Зобов'язання уряду

Прем'єр зазначив, що частина відповідальності лежить і на уряді, який гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань — це 42 рішення.

Раніше уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації термін вирішили скоротити до 15 жовтня.

Зустріч із послами G7 та ЄС

Свою заяву Корецький зробив після зустрічі з послами країн G7 та держав-членів Європейського Союзу, Головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами парламентських комітетів. Учасники обговорили синхронну роботу уряду і парламенту для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

За словами прем'єра, урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити якнайшвидше ухвалення рішень.

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