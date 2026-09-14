Ситуація з державними фінансами близька до критичної, - Корецький
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, і вкотре закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.
Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Ризики України
За словами прем'єра, після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.
У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування.
Корецький наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони.
Зобов'язання уряду
Прем'єр зазначив, що частина відповідальності лежить і на уряді, який гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань — це 42 рішення.
Раніше уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації термін вирішили скоротити до 15 жовтня.
Зустріч із послами G7 та ЄС
Свою заяву Корецький зробив після зустрічі з послами країн G7 та держав-членів Європейського Союзу, Головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами парламентських комітетів. Учасники обговорили синхронну роботу уряду і парламенту для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.
За словами прем'єра, урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити якнайшвидше ухвалення рішень.
- Нагадаємо, 1 вересня Корецький заявив, що в України є дефіцит оборонного бюджету у $27 млрд. Причиною прем'єр назвав здорожчання війни.
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