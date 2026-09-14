УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11025 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2026
3 426 60

Ситуація з державними фінансами близька до критичної, - Корецький

корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, і вкотре закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.

Про це він написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ризики України

За словами прем'єра, після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування.

Корецький наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд прискорює ухвалення рішень для отримання $29,5 мільярда міжнародної допомоги, – Корецький

Зобов'язання уряду

Прем'єр зазначив, що частина відповідальності лежить і на уряді, який гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань — це 42 рішення.

Раніше уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації термін вирішили скоротити до 15 жовтня.

Зустріч із послами G7 та ЄС

Свою заяву Корецький зробив після зустрічі з послами країн G7 та держав-членів Європейського Союзу, Головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами парламентських комітетів. Учасники обговорили синхронну роботу уряду і парламенту для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

За словами прем'єра, урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити якнайшвидше ухвалення рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецький: Через російські атаки на бізнес до бюджету можуть не дійти близько 70 млрд грн податків

  • Нагадаємо, 1 вересня Корецький заявив, що в України є дефіцит оборонного бюджету у $27 млрд. Причиною прем'єр назвав здорожчання війни.

Автор: 

бюджет (1674) Кабмін (6945) фінанси (188) Корецький Сергій (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Тобто ZЕЛЕНІ СУКИ НА ЧОЛІ З ZЕ РОЗІКРАЛИ ВСЕ!
показати весь коментар
14.09.2026 21:16 Відповісти
+22
По відомому закону фізики якщо десь "убуло" то в іншому місці "прибуло"!
показати весь коментар
14.09.2026 21:20 Відповісти
+15
Накерувалися зелені Але як гарно аплодували Юльці Свириденко за потужне вилизування і виконання популістичних забаганок
показати весь коментар
14.09.2026 21:21 Відповісти

Завантаження...

 
 