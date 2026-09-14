Ситуация с государственными финансами близка к критической, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами близка к критической, и в очередной раз призвал всех народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи.
Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Риски Украины
По словам премьера, после нескольких предварительных совещаний с парламентариями правительство официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам график с четкими сроками по каждому необходимому голосованию.
В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования.
Корецкий подчеркнул, что это крайне необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, нужд Сил обороны.
Обязательства правительства
Премьер отметил, что часть ответственности лежит и на правительстве, которое гарантирует полное выполнение своей части обязательств — это 42 решения.
Ранее правительство планировало завершить эту работу до 1 ноября, однако из-за сложности ситуации срок решили сократить до 15 октября.
Встреча с послами стран G7 и ЕС
Свое заявление Корецкий сделал после встречи с послами стран G7 и государств-членов Европейского Союза, председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями парламентских комитетов. Участники обсудили синхронную работу правительства и парламента для обеспечения международной финансовой поддержки.
По словам премьера, чиновники готовы проработать с депутатами каждый законопроект, каждую формулировку и каждую норму, чтобы обеспечить как можно более быстрое принятие решений.
- Напомним, 1 сентября Корецкий заявил, что у Украины дефицит оборонного бюджета в размере $27 млрд. Причиной премьер назвал удорожание войны.
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