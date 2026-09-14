Ситуация с государственными финансами близка к критической, - Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами близка к критической, и в очередной раз призвал всех народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международной финансовой помощи.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Риски Украины

По словам премьера, после нескольких предварительных совещаний с парламентариями правительство официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам график с четкими сроками по каждому необходимому голосованию.

В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования.

Корецкий подчеркнул, что это крайне необходимый ресурс для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и, самое главное, нужд Сил обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство ускоряет принятие решений для получения $29,5 млрд международной помощи, – Корецкий

Обязательства правительства

Премьер отметил, что часть ответственности лежит и на правительстве, которое гарантирует полное выполнение своей части обязательств — это 42 решения.

Ранее правительство планировало завершить эту работу до 1 ноября, однако из-за сложности ситуации срок решили сократить до 15 октября.

Встреча с послами стран G7 и ЕС

Свое заявление Корецкий сделал после встречи с послами стран G7 и государств-членов Европейского Союза, председателем Верховной Рады, министрами, депутатами и председателями парламентских комитетов. Участники обсудили синхронную работу правительства и парламента для обеспечения международной финансовой поддержки.

По словам премьера, чиновники готовы проработать с депутатами каждый законопроект, каждую формулировку и каждую норму, чтобы обеспечить как можно более быстрое принятие решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корецкий: Из-за российских атак на бизнес в бюджет могут не поступить около 70 млрд грн налогов