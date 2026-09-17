Мінфін відклав на грудень частину видатків на підготовку енергетики до зими через брак коштів, - Підласа

Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень–листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла у подкасті "Хроніки економіки".

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За її словами, Мінфін змінив розпис державного бюджету та переніс на кінець року насамперед капітальні видатки – на будівництво й реконструкцію лікарень, облаштування укриттів у лікарнях і школах, захист енергетики та будівництво соціального житла.

Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.

"Коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити", – наголосила Підласа.

Вона підтвердила, що перенесення стосується також фінансування "планів стійкості" та підготовки до зимового періоду.

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За словами Підласої, проблеми з фінансуванням виникли, зокрема, через затримки з виконанням Україною зобов'язань, від яких залежить надходження міжнародної фінансової допомоги. Раніше вона попереджала, що через затримки з ухваленням необхідних законів бюджет може зіткнутися зі скороченням видатків.

Як приклад Підласа навела законопроєкт щодо скасування пільги на безмитне ввезення міжнародних посилок. За її словами, його мали ухвалити до кінця серпня для отримання траншу ЄС у середині вересня, однак голосування відбулося лише в середині вересня, через що надходження коштів зміщується щонайменше на кінець жовтня.

На 2026 рік Україна розраховувала залучити $50,8 млрд міжнародного фінансування, однак через затримки з виконанням відповідних вимог станом на середину вересня отримала близько $21 млрд.

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