РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12945 посетителей онлайн
Новости Государственный бюджет Бюджет-2027
3 496 23

Государство без предупреждения остановило финансирование всех капитальных расходов, - Шкиль (обновлено)

Максим, Шкиль

Генеральный директор компании Autostrada Максим Шкиль заявил, что государство без предупреждения приостановило финансирование всех капитальных расходов, из-за чего они вынуждены приостановить работы на всех объектах.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия решения 

По словам Шкиля, заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками - это точно не головная боль депутатов или Министерства финансов, у которых свой "бизнес-план", тогда как бизнес просто ставят перед фактом.

"Доработались. Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов. [...] В этой связи Autostrada вынуждена остановить работы на всех объектах", - добавил он.

Читайте также: На телемарафон в следующем году планируют потратить более 1,6 миллиарда гривен, - проект бюджета

Компания

Что этому предшествовало?

  • Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь - ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.
  • Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.
  • На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

Читайте также: Сколько в бюджете Украины на следующий год предусмотрено на планы устойчивости. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

бюджет (4898) строительство (2049) Шкиль Максим (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Этот лох так и не понял, что любимая игрушка для зелёного поноса сейчас уже не дороги, а несуществующие баллистические ракеты от Фраер Понт. Там можно украсть на порядок больше, а потом сообщить, что параша "разбомбила" то, чего никогда и не было.
показать весь комментарий
17.09.2026 19:26 Ответить
+11
Когда крали миллиардами переходить на миллионы очень тяжело. "Папа ты будешь меньше пить? Нет сынок, ты будешь меньше кушать"
показать весь комментарий
17.09.2026 20:10 Ответить
+8
Головне щоб ГІВНОмарафон працював і щоденно лив на голови українців ЗЕлену блювотину!
показать весь комментарий
17.09.2026 20:31 Ответить

Загрузка...

 
 