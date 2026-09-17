Государство без предупреждения остановило финансирование всех капитальных расходов, - Шкиль (обновлено)

Генеральный директор компании Autostrada Максим Шкиль заявил, что государство без предупреждения приостановило финансирование всех капитальных расходов, из-за чего они вынуждены приостановить работы на всех объектах.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия решения

По словам Шкиля, заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками - это точно не головная боль депутатов или Министерства финансов, у которых свой "бизнес-план", тогда как бизнес просто ставят перед фактом.

"Доработались. Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов. [...] В этой связи Autostrada вынуждена остановить работы на всех объектах", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что Министерство финансов из-за проблем с поступлением международного финансирования перенесло на декабрь часть капитальных расходов, запланированных на сентябрь - ноябрь. Речь идет, в частности, о средствах на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд грн капитальных расходов. В то же время социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы правительство продолжает финансировать.

На 2026 год Украина рассчитывала привлечь $50,8 млрд международного финансирования, однако из-за задержек с выполнением соответствующих требований по состоянию на середину сентября получила около $21 млрд.

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