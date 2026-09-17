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Новини Державний бюджет Бюджет-2027
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Держава без попередження зупинила фінансування всіх капітальних видатків, - Шкіль (оновлено)

максим шкіль

Голова компанії Autostrada Максим Шкіль заявив, що держава "без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу" зупинила фінансування всіх капітальних видатків, через що вони вимушені призупинити роботи на всіх об'єктах.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наслідки рішення 

За словами Шкіля, заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки за кредитами, розрахунки з постачальниками — це точно не головний біль депутатів чи Міністерства фінансів, у яких свій "бізнес-план", тоді як бізнес просто ставлять перед фактом.

"Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків. [...] У звʼязку з цим Autostrada вимушена зупинити роботи на всіх обʼєктах", — додав він.

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Компанія Автострада призупинила роботи на всіх об'єктах

Що передувало?

  • Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Міністерство фінансів через проблеми з надходженням міжнародного фінансування перенесло на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень — листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими.
  • Лише з вересня на кінець року було перенесено 39 млрд грн капітальних видатків. Водночас соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери уряд продовжує фінансувати.
  • На 2026 рік Україна розраховувала залучити $50,8 млрд міжнародного фінансування, однак через затримки з виконанням відповідних вимог станом на середину вересня отримала близько $21 млрд.

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бюджет (1687) будівництво (1036) Шкіль Максим (9)
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Топ коментарі
+17
Этот лох так и не понял, что любимая игрушка для зелёного поноса сейчас уже не дороги, а несуществующие баллистические ракеты от Фраер Понт. Там можно украсть на порядок больше, а потом сообщить, что параша "разбомбила" то, чего никогда и не было.
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17.09.2026 19:26 Відповісти
+5
Когда крали миллиардами переходить на миллионы очень тяжело. "Папа ты будешь меньше пить? Нет сынок, ты будешь меньше кушать"
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17.09.2026 20:10 Відповісти
+5
Головне щоб ГІВНОмарафон працював і щоденно лив на голови українців ЗЕлену блювотину!
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17.09.2026 20:31 Відповісти

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