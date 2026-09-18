На саммите "Карпатской восьмерки" будут подписаны соглашения на миллиард евро, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе экономической части саммита "Карпатской восьмерки" Украина и партнеры планируют подписать инвестиционные и торговые соглашения на сумму около 1 млрд евро
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Сегодня во второй, экономической, части Карпатской инициативы будут достигнуты весомые договоренности — финансовые и инвестиционные. У нас будет около 550 представителей бизнеса. Подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро. Это хороший старт", — отметил глава государства.
По словам Зеленского, на саммите будет представлено почти 100 бизнес-проектов от всех восьми стран Карпат.
"В целом объем этих проектов составляет почти 40 млрд евро. Это то, что реально может работать на благо наших стран", — добавил он.
Карпатская восьмерка
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале саммита нового формата C8 — Карпатской восьмерки.
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значно на більші суми.
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