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Новости Карпатская восьмерка
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На саммите "Карпатской восьмерки" будут подписаны соглашения на миллиард евро, - Зеленский

Соглашения на миллиард евро: что известно о саммите Карпатской восьмерки?

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе экономической части саммита "Карпатской восьмерки" Украина и партнеры планируют подписать инвестиционные и торговые соглашения на сумму около 1 млрд евро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Сегодня во второй, экономической, части Карпатской инициативы будут достигнуты весомые договоренности — финансовые и инвестиционные. У нас будет около 550 представителей бизнеса. Подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро. Это хороший старт", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, на саммите будет представлено почти 100 бизнес-проектов от всех восьми стран Карпат.

"В целом объем этих проектов составляет почти 40 млрд евро. Это то, что реально может работать на благо наших стран", — добавил он.

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Карпатская восьмерка

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Автор: 

Зеленский Владимир (25867) помощь (8707)
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Топ комментарии
+5
Тих, безпекових угод, що невідомий Вова підписував в позаминулому та минулому роках, було
значно на більші суми.
І що?
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18.09.2026 13:38 Ответить
+3
Ну що сказати - Квартал радіє
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18.09.2026 13:34 Ответить
+2
Пшло нах...
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18.09.2026 13:53 Ответить

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