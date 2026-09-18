На саммите "Карпатской восьмерки" будут подписаны соглашения на миллиард евро, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе экономической части саммита "Карпатской восьмерки" Украина и партнеры планируют подписать инвестиционные и торговые соглашения на сумму около 1 млрд евро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Сегодня во второй, экономической, части Карпатской инициативы будут достигнуты весомые договоренности — финансовые и инвестиционные. У нас будет около 550 представителей бизнеса. Подготовлены инвестиционные и торговые соглашения на миллиард евро. Это хороший старт", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, на саммите будет представлено почти 100 бизнес-проектов от всех восьми стран Карпат.

"В целом объем этих проектов составляет почти 40 млрд евро. Это то, что реально может работать на благо наших стран", — добавил он.

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Карпатская восьмерка

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале саммита нового формата C8 — Карпатской восьмерки.

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