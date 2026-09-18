Туск о визите в Украину: Будем говорить об участии Польши в антибаллистической коалиции

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время визита в Украину обсудит с президентом Владимиром Зеленским участие Польши в антибаллистической коалиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы будем говорить об участии Польши в антибаллистической коалиции. Также предусмотрена более длительная беседа один на один (с Зеленским. — Ред.), чтобы обсудить двусторонние отношения. В то же время темой встречи является широкое региональное сотрудничество", — рассказал он.

Туск отметил, что не видел непосредственно последствий последних ударов российских беспилотников по Украине, поскольку ехал на автомобиле в темное время суток, однако получил многочисленные свидетельства от местных жителей.

По словам главы польского правительства, российские атаки направлены не только на энергетическую инфраструктуру Украины, но и на её промышленность.

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"Эта война направлена на истощение экономики, и, похоже, она вступает в решающую фазу", — сказал глава правительства Польши.

Польский премьер при этом отметил, что перспективы прекращения огня остаются неопределенными, а Россия пока "очень агрессивна и не готова" к достижению договоренностей.

Он также подчеркнул, что Польша и другие союзники должны готовиться к различным сценариям развития ситуации.

"Мы говорим о возможных сценариях, а не о том, что обязательно произойдет. Польша и другие страны должны быть готовы к различным сценариям, в том числе к более драматичным", — подытожил он.

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Карпатская восьмерка

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о начале саммита нового формата C8 — Карпатской восьмерки.

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