Началась встреча "Карпатской восьмерки", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата C8 - Карпатской восьмерки с участием Украины и семи европейских государств.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня, впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, проходит саммит, который объединяет все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату C8 – Карпатской восьмерке, объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, это начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенная поддержка общин.

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Что этому предшествовало?

Ранее лидер Сербии Вучич сообщил о визите в Украину.

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