Началась встреча "Карпатской восьмерки", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата C8 - Карпатской восьмерки с участием Украины и семи европейских государств.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня, впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, проходит саммит, который объединяет все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату C8 – Карпатской восьмерке, объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, это начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенная поддержка общин.
Что этому предшествовало?
- Ранее лидер Сербии Вучич сообщил о визите в Украину.
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