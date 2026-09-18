Стартувала зустріч "Карпатської вісімки", - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового формату C8 – Карпатської вісімки за участю України та семи європейських держав.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, це початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка громад.
Що передувало?
- Раніше лідер Сербії Вучич повідомив про візит до України.
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