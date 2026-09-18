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Новини Карпатська вісімка
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Стартувала зустріч "Карпатської вісімки", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового формату C8 – Карпатської вісімки за участю України та семи європейських держав.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, це початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка громад.

Засідання Карпатської вісімки: Зеленський розповів подробиці

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Що передувало?

  • Раніше лідер Сербії Вучич повідомив про візит до України.

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Автор: 

Австрія (757) Угорщина (2587) Зеленський Володимир (27021) Польща (7835) Румунія (1222) Сербія (383) Словаччина (1048) Чехія (1576) Вучич Александр (137)
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Топ коментарі
+7
гівно клоуни зібралися докучі подрочити вчергове, убогі, *****
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18.09.2026 12:14 Відповісти
+7
А ідіот квартальний продовжує гратися кубиками. Яка "Карпатська вісімка"? Шо за ...? Доки це знущання над народом України буде продовжуватися?
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18.09.2026 12:22 Відповісти
+5
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18.09.2026 12:13 Відповісти

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