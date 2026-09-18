Вучич прибув із візитом до України для участі у зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи. ВIДЕО

Президент Сербії Александар Вучич прибув із візитом до України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні, на запрошення президента Зеленського, я беру участь у зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи - важливого проєкту економічного, транспортного та інфраструктурного об’єднання країн ширшого Карпатського регіону.

Усе це я роблю, щоб додатково забезпечити стабільність і мир для наших громадян та Сербії", - зазначив він.

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Що передувало?

Нещодавно Вучич попередив, що Європа перебуває на межі масштабної війни.

Відомо, що 27 вересня Вучич планує піти у відставку.

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