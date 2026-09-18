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Вучич прибув із візитом до України для участі у зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи. ВIДЕО
Президент Сербії Александар Вучич прибув із візитом до України.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні, на запрошення президента Зеленського, я беру участь у зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи - важливого проєкту економічного, транспортного та інфраструктурного об’єднання країн ширшого Карпатського регіону.
Усе це я роблю, щоб додатково забезпечити стабільність і мир для наших громадян та Сербії", - зазначив він.
Що передувало?
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