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Новини Візит Вучича до України
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Вучич прибув із візитом до України для участі у зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи. ВIДЕО

Президент Сербії Александар Вучич прибув із візитом до України.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні, на запрошення президента Зеленського, я беру участь у зустрічі Карпатської інтеграційної ініціативи - важливого проєкту економічного, транспортного та інфраструктурного об’єднання країн ширшого Карпатського регіону.

Усе це я роблю, щоб додатково забезпечити стабільність і мир для наших громадян та Сербії", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Нещодавно Вучич попередив, що Європа перебуває на межі масштабної війни.
  • Відомо, що 27 вересня Вучич планує піти у відставку.

Читайте: Сербія твердо стоїть на боці територіальної цілісності України, немає жодних "але", - Вучич

Автор: 

візит (1806) Сербія (383) Вучич Александр (137)
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