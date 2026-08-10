Світ на порозі найбільшої війни в історії, - президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа перебуває на межі масштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє APA.

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"Я думаю, що ми стоїмо на початку більшої війни", – сказав він.

Сербський лідер наголосив, що є надія, що хтось докладе зусиль для досягнення миру в Україні.

"Але цього не сталося і не станеться найближчим часом, а це означає, що ми стоїмо на порозі набагато більшої війни", – заявив він.

Окрім цього, він сказав, що не вважає, що війну в Україні може бути завершено цього року.

"Я не бачу кінця війні цього року, я не бачу кінця війні до наступної весни", – сказав він, додавши, що не бачить "жодного шансу на компромісні рішення" в нинішніх умовах.

Що передувало?

Офіційний Белград без вагань стоїть на позиціях суверенітету та непорушності кордонів України в межах Статуту ООН - жодних застережень чи компромісів у цьому принципі немає.

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