Світ на порозі найбільшої війни в історії, - президент Сербії Вучич
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа перебуває на межі масштабної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє APA.
"Я думаю, що ми стоїмо на початку більшої війни", – сказав він.
Сербський лідер наголосив, що є надія, що хтось докладе зусиль для досягнення миру в Україні.
"Але цього не сталося і не станеться найближчим часом, а це означає, що ми стоїмо на порозі набагато більшої війни", – заявив він.
Окрім цього, він сказав, що не вважає, що війну в Україні може бути завершено цього року.
"Я не бачу кінця війні цього року, я не бачу кінця війні до наступної весни", – сказав він, додавши, що не бачить "жодного шансу на компромісні рішення" в нинішніх умовах.
Що передувало?
Офіційний Белград без вагань стоїть на позиціях суверенітету та непорушності кордонів України в межах Статуту ООН - жодних застережень чи компромісів у цьому принципі немає.
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