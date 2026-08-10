Мир на пороге крупнейшей войны в истории, - президент Сербии Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа находится на грани масштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает APA.

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"Я думаю, что мы стоим на пороге более крупной войны", — сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что есть надежда, что кто-то приложит усилия для достижения мира в Украине.

"Но этого не произошло и не произойдет в ближайшее время, а это означает, что мы стоим на пороге гораздо более крупной войны", — заявил он.

Кроме того, он сказал, что не считает, что война в Украине может быть завершена в этом году.

"Я не вижу конца войне в этом году, я не вижу конца войне до следующей весны", — сказал он, добавив, что не видит "ни одного шанса на компромиссные решения" в нынешних условиях.

Что этому предшествовало?

Официальный Белград без колебаний отстаивает позиции суверенитета и нерушимости границ Украины в рамках Устава ООН — никаких оговорок или компромиссов в этом принципе нет.

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