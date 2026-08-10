Мир на пороге крупнейшей войны в истории, - президент Сербии Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа находится на грани масштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает APA.
"Я думаю, что мы стоим на пороге более крупной войны", — сказал он.
Сербский лидер подчеркнул, что есть надежда, что кто-то приложит усилия для достижения мира в Украине.
"Но этого не произошло и не произойдет в ближайшее время, а это означает, что мы стоим на пороге гораздо более крупной войны", — заявил он.
Кроме того, он сказал, что не считает, что война в Украине может быть завершена в этом году.
"Я не вижу конца войне в этом году, я не вижу конца войне до следующей весны", — сказал он, добавив, что не видит "ни одного шанса на компромиссные решения" в нынешних условиях.
Что этому предшествовало?
Официальный Белград без колебаний отстаивает позиции суверенитета и нерушимости границ Украины в рамках Устава ООН — никаких оговорок или компромиссов в этом принципе нет.
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